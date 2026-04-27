Policía que murió atropellado por conductora, en apariencia, ebria estaba a 7 meses de cumplir su gran meta

El oficial de Fuerza Pública don Víctor Vargas González, de 64 años, estaba a escasos siete meses de cumplir una de las metas por las que se había esforzado durante muchos años.

Lamentablemente, el uniformado no pudo ver ese anhelo cumplido, todo por culpa de un trágico accidente en carretera que le arrebató la vida la noche del domingo.

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Lo más grave de la situación es que en ese mortal hecho, al parecer, habría mediado el licor, pues preliminarmente se habla de que el incidente fue provocado por una conductora que, en apariencia, manejaba bajo los efectos del alcohol.

Don Víctor Vargas se iba a jubilar en noviembre de este año. (Facebook/Don Víctor Vargas se iba a jubilar en noviembre de este año.)

Ante una consulta hecha por La Teja, el Ministerio de Seguridad Pública informó que Vargas, quien era conocido como Pastor o Pastorcito, tenía aproximadamente 25 años de servir en la Fuerza Pública.

El dato que hace más dolorosa esta situación es que Seguridad confirmó que don Víctor finalmente iba a jubilarse en noviembre de este año.

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En cuanto a cómo ocurrió el incidente, las autoridades informaron que los hechos ocurrieron a eso de las 6:57 p.m. de este domingo en Veracruz de Coloradito de Corredores, poco después de que Vargas salió de trabajar de la delegación distrital de La Cuesta.

Un oficial de la Fuerza Pública perdió la vida en un trágico accidente de tránsito ocurrido en la zona sur del país, la noche del 26 de abril del 2026.. Lo identificaron con el apellido Vargas, de 57 años. Foto: ANI (ANI/ANI)

“El oficial se dirigía en motocicleta a su casa, tras terminar su turno laboral, cuando fue atropellado por la conductora de un automóvil, en presunto estado de ebriedad”, informó Seguridad.

De acuerdo con las autoridades, la conductora del carro, cuya identidad no se ha dado a conocer, fue detenida por oficiales de la Fuerza Pública.

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Extraoficialmente, trascendió que la mujer, en apariencia, no se detuvo tras chocar la moto de Vargas, por lo que los uniformados tuvieron que detenerla, pero esto no ha sido confirmado por las autoridades.