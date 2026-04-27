Impresionante video muestra cómo unos guardacostas persiguieron una lancha cargada con drogas

Un impresionante video muestra cómo una embarcación del Servicio Nacional de Guardacostas le dio persecución en alta mar a una lancha rápida, en la que tres sujetos, al parecer, transportaban un importante cargamento de drogas.

El video fue dado a conocer por el Ministerio de Seguridad Pública, el cual indicó que los hechos ocurrieron este fin de semana, en medio de un operativo realizado de forma conjunto con autoridades de Colombia, Panamá y Estados Unidos.

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“La intervención se dio a 170 millas náuticas de Mata Palo, tras un envío de información al Centro de Operaciones de JIATFS de Colombia, del Servicio aeronaval de Panamá y DEA, acerca de una embarcación que transportaba una cantidad indeterminada de posibles estupefacientes en aguas internacionales con destino a Costa Rica”, informó Seguridad.

Guardacostas persiguen lancha con cargamento de drogas

De inmediato se despachó al Grupo de Operaciones Especiales (GOPES), que con apoyo de un avión de Patrullaje marítimo de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur (JIATFS) y del Servicio Aeronaval de Panamá, los cuales ubicaron la lancha rápida sin matrícula ni bandera.

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Tras la persecución, los uniformados detuvieron la embarcación y a los tres ocupantes: dos costarricenses, uno de apellido Scott, de 32 años, quien tiene antecedentes por usurpación entre el 2015 a 2017 y un parte policial por tenencia de droga, y Artavia, de 25 años, quien en el 2017 fue pasado a la Fiscalía por tenencia de droga; así como un nicaragüense de apellido Rocha, de 43 años, que no posee antecedentes.

Las autoridades decomisaron 176 kilos de cocaína y 1.266 kilos de marihuana. Foto MSP. (MSP/las autoridades decomisaron 176 kilos de cocaína y 1.266 kilos de marihuana. Foto MSP.)

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En cuanto a la droga, las autoridades informaron que dentro de la lancha encontraron varios bultos, que luego de la debida inspección por parte de la PCD, se logró determinar que eran 176 kilos de cocaína y 1.266 kilos de marihuana, así como 13 estañones con un aproximado de 850 litros de combustible para el transporte.