Modelo Rashab García dejó una promesa antes de desaparecer que impulsa la búsqueda de justicia

A un año de su desaparición, el recuerdo de la modelo Rashab García Valverde, de 32 años, sigue más vivo que nunca, especialmente en su mejor amiga, quien hoy honra una promesa que marcó su vida: buscarla “hasta debajo de las piedras”.

Christy Artavia recuerda con claridad la conversación que sostuvo con Rashab apenas una semana antes de que todo cambiara.

“Chris, si algún día yo desaparezco de esta casa, prométame que usted me va a buscar hasta debajo de las piedras”, le dijo la joven madre.

Al preguntarle qué ocurría, Rashab le confesó que no pensaba irse de la casa en Orotina, porque amaba a Manfred Bustos, quien era su pareja y que ahora es uno de los sospechosos del caso.

Rashab García Valverde cumple un año de haber sufrido una cruel muerte. ( Rashab García Valverde/Instagram)

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Un año sin respuestas

Este 25 de abril se cumple un año desde la última vez que Rashab fue vista con vida, junto a su amigo Nelson Pavón Largaespada, de 34 años.

Para Christy, la fecha sigue siendo profundamente dolorosa.

“Es algo sumamente difícil para la familia y para quienes la queríamos. La última vez que compartí con ella fue el 11 de abril, en el cumpleaños de su hija. El 25 fue el último día que hablamos por videollamada”, recordó.

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Las señales que encendieron las alarmas

La amiga fue una de las primeras en notar que algo no estaba bien. Todos los días, cerca de las 8 de la mañana, Rashab la llamaba para contarle que estaba haciendo ejercicios. Después del 25 de abril, esas llamadas nunca volvieron.

“Los primeros meses fueron muy duros, aceptar que ella ya no estaba. Para su familia y su hija ha sido aún más difícil. Solo queda esperar que se haga justicia”, expresó.

Novio de modelo Rashab García se presentó ante las autoridades junto a su abogado. Foto Exclusiva para La Teja. (cortesía/Novio de modelo Rashab García se presentó ante las autoridades junto a su abogado. Foto Exclusiva para La Teja.)

Una relación marcada por la violencia

Ambas mantenían una amistad de más de 15 años, tiempo en el que compartieron momentos importantes, pero también preocupaciones.

Christy asegura que fue testigo de la violencia que vivía Rashab, no solo por parte de su pareja, sino también de personas cercanas a él, incluyendo guardaespaldas y familiares que hoy figuran en la investigación.

“Ella sufrió agresiones, amenazas y faltas de respeto. Incluso el hijo de Manfred le puso un arma en el pecho y le dijo que quería matarla”, relató.

Un llamado urgente a otras mujeres

Desde el dolor, Christy envía un mensaje claro a otras mujeres que puedan estar atravesando situaciones similares.

“Que se vayan mientras puedan, aunque dependan económicamente, aunque lo amen, aunque haya hijos. Que se vayan por sus vidas y por el futuro de sus hijos. No sabemos quién es capaz de quitarle la vida a una mujer”, manifestó.

Asegura que revive el dolor cada vez que escucha que una mujer muere víctima de un femicidio.

De Rashab solo quedaron fotos y los momentos que compartió en vida con sus allegados, porque las pertenencias de ella fueron quemadas.

El último recuerdo fue para la fiesta que le organizó a su propia hija el 11 de abril del 2025, en la que compartió con las personas cercanas a su vida, y esa fiesta se convirtió en prácticamente la despedida porque a los 15 días fue cuando surgió la desaparición, el 25 de abril del año anterior.

Los restos de la modelo y su amigo Nelson fueron encontrados el martes 29 de abril del 2025, en una finca en Dulce Nombre de San Mateo, Alajuela. Primero, el OIJ halló rastros de sangre en su casa en Orotina durante la mañana, y en la tarde encontraron los huesos a dos kilómetros de la casa.

La Fiscalía de Atenas bajo el expediente 25-01269-0042-PE continúa con la investigación de este doble homicidio; los sospechosos son Bustos Mata (novio de la ofendida), Brenes Castillo y Montenegro Vallejos.