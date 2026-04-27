John Cadenas será el tercer costarricense extraditado, pero no va a Estados Unidos

Un nuevo proceso de extradición marca un hecho particular en el país: se trata del tercer costarricense enviado a enfrentar la justicia en el extranjero, pero la diferencia es que no será a Estados Unidos.

La tarde de este lunes 27 de abril iniciará el traslado de Johnny Angulo Fernández, conocido con el alias de John Cadenas, quien deberá responder ante Italia por un proceso ligado al tráfico internacional de drogas.

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Johnny Angulo Fernández, conocido como John Cadenas, de 54 años, será extraditado este lunes. (Johnny Angulo Fernández,/OIJ)

Figura clave en el narcotráfico

Angulo es vecino de la zona sur y ha sido considerado por las autoridades como un personaje icónico dentro del mundo criminal en Costa Rica.

“Este es un sujeto muy icónico en el tema criminal y de narcotráfico del país, porque se ha investigado en algunos momentos y hasta ahora se están obteniendo resultados positivos”, señaló Michael Soto, director interino del OIJ.

Operaciones desde zona fronteriza

Según detallaron las autoridades, el sospechoso contaba con una propiedad en Punta Burica, una zona fronteriza con Panamá, desde donde se habrían coordinado operaciones durante años.

“Desde ese punto se manejaban cargamentos que ingresaban por un sector de muy difícil acceso. Posteriormente, se trasladaban por tierra hacia la zona atlántica y de ahí en contenedores hacia Europa”, agregó Soto.

Traslado inicia esta tarde

El proceso de extradición comenzará a partir de las 2 p.m., cuando se ejecuten los movimientos para su traslado.

El costarricense será enviado en un vuelo de la aerolínea Iberia, con destino a Italia, que lo requiere para enfrentar la justicia.