Otro tico rumbo a Europa: autorizan extradición por caso de narcotráfico internacional

El Tribunal de Apelación de Sentencia de Cartago autorizó la extradición hacia Italia de José Johnny Angulo Fernández, conocido con el alias de “John Cadenas”.

Este costarricense vecino de la Zona Sur del país es vinculado con un proceso por presunto tráfico internacional de drogas.

Con esta resolución, Angulo Fernández se convierte en el cuarto costarricense declarado extraditable, en medio de un creciente número de casos de cooperación judicial internacional desde la reforma a la ley.

Johnny Angulo Fernández, conocido como John Cadenas, de 54 años, (Johnny Angulo Fernández,/OIJ)

Como parte de las garantías exigidas por la justicia nacional, el tribunal solicitó que, en caso de dictarse una sentencia condenatoria en su contra, no se le imponga cadena perpetua.

La eventual condena no podrá superar los 50 años de prisión, que es el máximo permitido por la legislación costarricense.

El Tribunal además rechazó un recurso de apelación presentado por el abogado defensor de “Cadenas”, por lo que el proceso avanza hacia su entrega a las autoridades italianas.

El caso pone nuevamente el foco en la cooperación entre Costa Rica y Europa contra el crimen organizado, especialmente tras la extradición de Celso Gamboa y “Pecho de Rata” a los Estados Unidos el viernes pasado.

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Johnny Angulo Fernández, de 54 años, conocido como John Cadenas y vecino de la zona sur. Este es un sujeto muy icónico en el tema criminal y de narcotráfico del país, porque se ha investigado en algunos momentos y hasta ahora se están obteniendo resultados positivos”, dijo Michael Soto, director a.i cuando se dio la captura.

Añadió: “Él tiene una propiedad en el sector de Punta Burica, zona fronteriza con Panamá, desde la cual se han coordinado, a lo largo de los años, cargamentos que ingresan a este sector de muy difícil acceso. Estos cargamentos, posteriormente, se trasladan por tierra hacia la zona atlántica y de allí en contenedores hacia Europa”.

Al costarricense le están atribuyendo dos cargamentos que salieron de Costa Rica en contenedores a Europa y luego llegaron a Venecia.