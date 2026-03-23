Esto fue lo que provocó temor en Celso Gamboa rumbo a Estados Unidos

El exmagistrado Celso Gamboa Sánchez vivió un momento de temor durante su traslado hacia Estados Unidos, según reveló uno de sus abogados.

Michael Castillo, parte de su equipo legal, afirmó que ya tuvo comunicación telefónica con Gamboa y detalló cómo lo percibió luego de su llegada.

Así lo señaló en una entrevista al programa de Amelia Rueda, la mañana de este lunes 23 de marzo.

“Muy diferente del estado de ánimo en el que se fue en la mañana, ya se encontraba mucho más tranquilo, al menos se escuchaba más sereno y ya ubicado, con una certeza de dónde se iba a encontrar. Se asustó un momento, sí, debo dejar claro, cuando salió de suelo costarricense e hicieron una escala en Guatemala”, manifestó.

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Un momento durante el traslado generó incertidumbre en el exmagistrado. Foto: Captura de video (Ministerio Público/OIJ/Capturas de videos)

La escala que generó incertidumbre

De acuerdo con el abogado, el momento de tensión se dio cuando la aeronave realizó una escala en Guatemala, lo que generó dudas en Gamboa sobre lo que estaba ocurriendo.

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Según explicó Castillo, se cuestionó la razón de esa parada durante el traslado.

Posteriormente, se informó que la escala respondía a la incorporación de otra persona que también sería extraditada hacia el gobierno norteamericano.

Más tranquilo tras su llegada

Tras ese episodio, el abogado indicó que Gamboa logró tranquilizarse una vez que comprendió la situación y tuvo claridad sobre su destino.

El exmagistrado fue extraditado el pasado viernes 20 de marzo, convirtiéndose en el primer costarricense enviado a Estados Unidos bajo este procedimiento, junto a Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”.