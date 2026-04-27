Revelan información sobre sospechosos de matar a papá y herir gravemente a su hijo de 4 años en Liberia

Las autoridades acaban de revelar información de importancia relacionada con el caso de un hombre que fue asesinado en Liberia mientras tenía a su hijo de tres años alzado, el cual también resultó herido de gravedad.

El Ministerio de Seguridad Pública dio a conocer que la Fuerza Pública detuvo a tres hombres que podrían estar vinculados con este atroz hecho, ocurrido en la localidad de Guardia de Liberia.

Se trata de dos costarricenses apellidados Barrantes y Cruz, así como de un nicaragüense de apellido Chávez, quienes fueron detenidos luego de que salieron de una vivienda que estaba siendo vigilada por las autoridades.

“Durante las diligencias, las autoridades lograron identificar un vehículo presuntamente vinculado con los hechos, por lo que, luego de activar un operativo de búsqueda, a las 08:05 p.m. los oficiales ubicaron el vehículo sospechoso en las afueras de una vivienda en el barrio Bambú de Filadelfia, cantón de Carrillo, por lo que se estableció vigilancia a distancia mientras se coordinaba con autoridades judiciales”, indicó Seguridad.

En el sitio, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron el decomiso de evidencia relevante, además de proceder con el aseguramiento del inmueble, el vehículo y una motocicleta vinculada a la investigación.

Dos hombres y una mujer fueron detenidos para investigar si están relacionados con el crimen. (MSP/Dos hombres y una mujer fueron detenidos para investigar si están relacionados con el crimen.)

“Los detenidos fueron trasladados a Liberia, donde quedaron a la orden de las autoridades judiciales, mientras continúan las diligencias correspondientes”, indicó Seguridad.

En el sitio, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron el decomiso de evidencia relevante, además de proceder con el aseguramiento del inmueble, el vehículo y una motocicleta vinculada a la investigación.

La Policía Judicial informó que el crimen ocurrió cuando el ahora fallecido, apellidado Céspedes, de 23 años, se encontraba dentro de una casa y tenía alzado a su hijo de 3 años.

“Un vehículo llegó hasta la vivienda del ofendido y una persona no identificada disparó contra la víctima y fue declarada sin signos vitales en la escena”, indicaron las autoridades.

Céspedes murió de forma inmediata, mientras que su hijo fue trasladado en condición delicada hasta el Hospital Nacional de Niños.