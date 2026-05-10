José Giacone: “Independientemente del gusto futbolístico que uno pueda tener es importante ganar”

José Giacone, técnico del Herediano, destacó que, independientemente del estilo de juego, el equipo logró superar la serie y está cerca de obtener la copa 32.

Luego del partido de vuelta de las semifinales contra el Cartaginés, el entrenador argentino recalcó que lo más importante es ganar.

“Realmente el equipo jugó una serie de 180 minutos, se tomó con mucha seriedad el partido; independientemente del gusto futbolístico que uno pueda tener, es importante ganar. Tratamos de ser eficientes y ganar, porque eso nos pone con la posibilidad de ganar el campeonato.

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“Creo que este equipo se va encontrando cada vez mejor y en la confianza del juego que se está realizando, que eso respalda y da tranquilidad para atacar con soltura”, dijo a los medios.

José Giacone, técnico del Herediano destacó la capacidad del equipo para sacar la serie ante Cartaginés. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Serie cerrada

Sobre la serie contra los brumosos, así habló el entrenador argentino:

“Fue una serie cerrada, tuvimos claridad en lo táctico, el equipo la jugó muy seriamente, sabiendo lo que nos jugábamos. Salgo muy orgulloso de los jugadores, por el esfuerzo que hicieron.

09/05/2026 Heredia,Santa Barbara, Semifinales partido de vuelta, Herediano vs. Cartaginés, Torneo Clausura 2026. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Hoy (sábado) hicimos un partido con más control, con más llegadas; no hay que regalar nada, todas las fases son importantes y tratamos de mantener el cero. Sin proponérnoslo, hemos logrado una eficiencia defensiva muy alta.

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“Quiero destacar al equipo que trabaja en esa fase; evidentemente, Dany (Carvajal) siempre tiene una intervención que da seguridad y le toca seguir ratificando esa seguridad, porque cada vez son partidos más cerrados. Se debe valorar lo que se viene haciendo”, afirmó.