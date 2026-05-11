Haxel Quirós sorprendió con lo que dijo sobre el Club Sport Herediano de José Giacone

El Club Sport Herediano está a dos partidos de alzar el título número 32 en su historia de la mano del técnico José Giacone, pese a que los rojiamarillos han sido cuestionados por su juego tras la serie en la que se impusieron contra el Cartaginés.

Los florenses ganaron 0-1 en el Fello Meza de Cartago con un volumen ofensivo muy bajo, en el compromiso de ida para sellar su pase con un empate sin anotaciones en el Carlos Alvarado el pasado sábado y con ello aumentaron las voces adversas por el accionar del Team, pese a superar la eliminatoria de semifinales.

Haxel aseguró que el Herediano está para más en su juego (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El jugador del combinado rojiamarillo Haxel Quirós dejó clara su postura acerca del nivel mostrado por los de José Giacone en esta serie que ha dejado muchas críticas por parte de cierta parte de los aficionados.

“Tal vez los aficionados quieren ver más y tienen razón, tenemos un muy buen equipo que está para más; son las circunstancias del partido que nos han llevado a defender y la serie ha sido muy difícil, pero que ellos tengan la plena seguridad de que el equipo está trabajando y que está consciente de eso para mejorar”, acotó.

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“Esperemos que en la final podamos hacerlo mejor, llegar más al área porque tenemos el material y estoy seguro de que en estos días se va a trabajar eso para mejorarlo y esperar que salga de la mejor manera”, reveló el jugador de Herediano ante la consulta de La Teja.

José Giacone ha sido cuestionado en su juego pese a la clasificación (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Los pupilos de Giacone visitan al Saprissa en la ida de la final este miércoles para acabar la serie el sábado a las 8 de la noche en el Carlos Alvarado, en el duelo que podría darle la estrella 32 a los rojiamarillos o alargar a una gran final entre los mismos protagonistas.