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Aficionados manudos se le fueron encima a Wilmer “Pato” López tras eliminación de Alajuelense Femenino

Las Leonas quedaron eliminadas ante Dimas Escazú y terminaron una histórica racha de títulos consecutivos

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Por Hillary Chinchilla Marín

La eliminación de Alajuelense Femenino del campeonato nacional provocó una verdadera tormenta entre los aficionados rojinegros, quienes señalaron directamente al técnico Wilmer “Pato” López como uno de los grandes responsables del inesperado fracaso.

Se acabó el reinado manudo

Pamela Elizondo supera la marca de Gabriela Guillén en la sorpresiva semifinal entre Alajuelense y Dimas Escazú.
Pamela Elizondo supera la marca de Gabriela Guillén en la sorpresiva semifinal entre Alajuelense y Dimas Escazú. (Prensa Dimas Escazú/Dimas Escazú)

Las Leonas cayeron 1-0 ante Dimas Escazú, resultado que puso fin a una impresionante racha de nueve torneos consecutivos conquistando el fútbol femenino nacional.

Ahora, la gran final será disputada entre Saprissa FF y Dimas Escazú, algo que muy pocos esperaban al inicio de la fase final.

Tras el bombazo, las redes sociales de Alajuelense se llenaron rápidamente de comentarios de aficionados molestos, muchos de ellos apuntando directamente contra el “Pato” López.

“Todos los liguistas amamos Pato, pero esta vez fue culpa de él”, escribió un seguidor.

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“Y pensar que unos querían al Pato para ir al masculino”, comentó otro aficionado.

Los comentarios más fuertes

Otros usuarios también dejaron mensajes como:

  • “De vacaciones todos los patos”
  • “Esperando la publicación de que Pato quedó fuera”
  • “El partido lo perdió el Pato”
  • “Y más de uno pidiendo al Pato al primer equipo”
  • “Siento que el Pato López tiene mucho que ver”

Un golpe inesperado para las Leonas

La eliminación sorprendió muchísimo debido al dominio absoluto que había tenido Alajuelense en el fútbol femenino durante los últimos años.

El equipo rojinegro llegaba nuevamente como uno de los grandes favoritos para levantar el título.

Wílmer López cree que Liga Deportiva Alajuelense puede hacer un buen partido contra un rival muy calificado como Orlando Pride.
Alajuelense Femenino quedó eliminado ante Dimas Escazú y aficionados se le fueron encima a Pato López (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)
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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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