Sin saberlo, Joel Campbell le cambió la vida y le mejoró el futuro a toda una familia

Sin saberlo, el futbolista Joel Campbell le cambió la vida no solo a Enrique Chavarría, sino que a toda su familia, vecina de Buenos Aires de Puntarenas.

Este pasado martes, el exfutbolista de Alajuelense compartió en una historia de Instagram un mensaje que le dejaron en su TikTok y era de don Enrique no reclamándole ni insultándolo, como suelen hacer muchos, más bien era para agradecerle y contarle su gran historia.

Enrique Chavarría junto a su familia (Enrique Chavarría /Enrique Chavarría)

“Campbell, hace años quiero conocerlo. Sé que debes recibir miles de mensajes y la verdad me sorprendería que este lo llegue a leer. Mi nombre es Enrique Chavarría y una vez, sin conocerme, usted me cambió la vida... En el 2019, en conjunto con la Universidad San Marcos, otorgaste 7 becas; yo soy el de la provincia de Puntarenas. Hoy por hoy soy licenciado en Contabilidad y bachiller en Administración de Empresas gracias a esa oportunidad; vivo y trabajo de eso”.

“Solo quería decir gracias y, si acaso llegas a leer este mensaje, respóndelo. Espero un día agradecer de manera personal y poder conocerlo. Soy de la zona sur y fui 2 veces al estadio de la Liga a ver si lo vería y no pude. Como dije esa vez en el video para apostar por esa beca, ‘quiero ayudar a micro y pequeños emprendedores y agricultores’. Y eso exactamente hago”, le puso el aficionado liguista, a lo que Joel compartió con el siguiente mensaje.

Joel reaccionó y compartió la historia en sus redes.

“Mensajes que te llenan de felicidad. Hagan las cosas de corazón, no saben si le están cambiando la vida a alguien en cualquier momento”, puso el exmundialista.

La historia detrás de este noble gesto de Joel

En La Teja logramos hablar con don Enrique Chavarría Naranjo, quien con mucha emoción nos compartió lo que hizo el delantero para cambiar su vida y la de sus seres queridos.

“Yo vivo en un pueblito completamente rural, 100%. Resulta que en aquel momento, llamé a un amigo mío que es contador y le dije: ‘Hermano, vea, hay una oportunidad para abrir una oficina acá donde yo vivo y la abrimos, entonces empecé a trabajar con él como su auxiliar contable”.

Enrique Chavarría en su oficina (Enrique Chavarría /Enrique Chavarría)

“Yo no tenía estudio en contabilidad, solo el conocimiento que él me brindaba trabajando con él. Mi amigo se llama Pablo. Resulta que cuando todo arranca, yo dije: 'Yo no me voy a quedar sin estudio’. Busqué cómo y dónde estudiar, dónde llevar un curso y me aparece la Universidad San Marcos”.

Con un programa de dicha U en conjunto con Campbell, don Enrique logró una beca para estudiar que le cambió la vida.

“La universidad estaba brindando siete becas a siete estudiantes, uno por provincia, que para participar había que mandar un video de máximo 5 minutos diciendo qué quería estudiar. De ahí, con la gracia de Dios, de Joel Campbell, de la Universidad San Marcos y de un cúmulo de buenas cosas, fui seleccionado como uno de los siete representando a la provincia de Puntarenas”.

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Cuando lo aprobaron, no hizo más que llorar y convencerse de que debía aprovechar la oportunidad.

“La universidad me manda un mensaje que decía que se complace en informarle que usted ha sido uno de los beneficiarios de la beca Joel Campbell. En ese momento, lo que hice fue llorar; llegué a mi casa, llamé a mi esposa, mi esposa salió y me dijo: ‘¿Qué le pasa?’ Yo iba y no podía ni hablar", relató don Enrique.

El impacto de Joel en su vida y el sueño por conocerlo

Aunque no lo conoce, el joven asegura que añora estar frente a él y darle las gracias por marcar su futuro.

“Yo siempre he tenido, he visualizado esa conversación con él porque quisiera llegar a conocerlo de alguna manera, hacer un puente con alguien que me lo presente o llegar a buscarlo donde entrena de alguna manera para poder decirle: ‘Hermano, muchas gracias, usted no solo le cambió la vida a una persona, ni siquiera a una familia, se la cambió a un distrito completo, porque estamos hablando de que donde yo vivo puedo tener 300 agricultores con los cuales apoyo y trabajo”.

Don Enrique sueña con conocer a Joel para agradecerle (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Ya fui dos veces al estadio, al Alejandro Morera Soto, a ver si tal vez me lo encontraba; las dos veces que fui no estaba, no había entrenamiento. La idea es ir, conocerlo y agradecerle a manera personal, que mi hija lo conozca, que mi esposa lo conozca, porque, como le digo, él no nos cambió la vida”.

“Joel, nos sacó de ser un ebanista muy pobre. No voy a decirte que sea una persona de plata, pero nos acomodó la vida, nos permitió seguir estudiando, nos permitió profesionalizarnos a los dos. Mi esposa no ha terminado la carrera, pero estamos en proceso. Campbell le cambió la vida a toda una familia”.

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Cuando se enteraron de que Campbell compartió en Instagram su mensaje

“Es una locura, yo todo contento; estábamos en un súper, mi esposa y yo. En ese otro compa me lo mandó y me dijo: “Mae, vea lo que me encontré”. Y dice: “Se me está haciendo famoso.”

“Fue de pura casualidad, le escribí a Campbell por Instagram y le dije que muchas gracias y que de verdad lo que decía en ese mensaje era 100% real y que me gustaría algún día conocerlo para poderle agradecer de manera personal”, explicó don Enrique.