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Osael Maroto aclaró qué ocurrió con el supuesto intento de compra de Saprissa

Osael Maroto explicó lo acontecido en el supuesto intento de compra del Saprissa

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Por Eduardo Rodríguez

Antes de la llegada de Roberto Artavia y la salida de Juan Carlos Rojas a la presidencia del Saprissa, salió a la luz que Osael Maroto tenía la intención, al parecer, de comprar al club morado.

En una entrevista en Tigo, el mandatario de la Federación comentó lo sucedido en ese supuesto fallido intento de comprar a los de Tibás.

28/02/2025, San José, Estudio Grupo Nación, entrevista con Osael Maroto, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol.
Osael aclaró lo relacionado a la supuesta compra de Saprissa (Jose Cordero/José Cordero)

Si yo quise comprar Saprissa o no es un tema que respondí después de la elección del puesto del Comité Ejecutivo. A la familia nos gustan los negocios; hemos estado en este país haciendo negocios desde 1995, siempre haciendo los negocios de manera justa, transparente, siempre bien. Ese tema de Saprissa, estaban a la venta, había un grupo de Estados Unidos que estuvo muy cerca de comprar algunas de las acciones; a nosotros nos llegó a la mesa revisar ese negocio, se revisó, pero no caminó y no fue más de eso, una revisión”.

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“Podría decir que nunca vimos estados financieros de Saprissa, fueron conversaciones con amigos, pero nunca pasó más de eso”, explicó.

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Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

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