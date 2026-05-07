Osael Maroto habló sobre canal 7 y aclaró si están o no rotas las relaciones con Teletica

Más de una vez se hablado de que la relación entre Osael Maroto y Televisora de Costa Rica, no es nada buena, tras las diversas situaciones del pasado en las que se vinculó al presidente de la Federación Costarricense de Fútbol con la compra del Saprissa, equipo que pertenece mayoritariamente al medio de comunicación.

En una entrevista con Tigo Sports, la mañana de este jueves, Maroto habló de cómo es su relación con Teletica, la que negó que estuviera rota pese a la propuesta fallida a Osael de comprar al club tibaseño, además de la supuesta responsabilidad del mandatario de la no participación de Roberto Artavia en el Comité Ejecutivo.

Maroto habló de su relación con Teletica (Jose Cordero/José Cordero)

“No se trata de pelearse con nadie, se tiene que hacer de la manera correcta para el fútbol; en relación con los señores de Canal 7, es una relación de negocios”, mencionó.

Al mandatario se le hizo la consulta de si el tema de la compra del Monstruo influyó para que la relación se desgastara.

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“Yo no voy a decir si la relación con Canal 7 está o no rota; es una relación de negocios, ellos son tenedores en una parte de los derechos de la transmisión de los partidos en Costa Rica y de la radio, tienen contrato hasta 2030. Si la Federación decide renovar o no ese contrato, es un tema de la Federación; yo estoy hasta el 2027; hacia adelante no estoy seguro de qué va a suceder”.

“No es un mal contrato, ni tan siquiera tiene una salida y nunca había visto uno que no tuviera salida para ninguno de los dos lados; es un contrato que no tiene incrementos de precios y está firmado por 8 años. Me parece que es un contrato un poco hacia un lado, pero así se firmó y los contratos están para respetarlos”, acotó.