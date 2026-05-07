Deportes

Así reaccionó Saprissa ante la denuncia que presentó Liberia contra Jorkaeff Azofeifa

Este miércoles, el Tribunal Disciplinario de la Fedefútbol confirmó que el cuadro pampero solicitó la apertura de un proceso contra el defensor

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo

En el Deportivo Saprissa no se quedarán de brazos cruzados y responderán a la denuncia que presentó el Municipal Liberia contra el defensor morado Jorkaeff Azofeifa.

Este miércoles, el Tribunal Disciplinario de la Fedefútbol confirmó que el cuadro pampero solicitó la apertura de un proceso contra el defensor, por los gestos que hizo el domingo pasado en el estadio Edgardo Baltodano.

El tribunal confirmó que se admitió la denuncia y, en cumplimiento del debido proceso, “se da traslado al Deportivo Saprissa y al jugador Jorkaeff Azofeifa, para que presenten su defensa”.

12/04/2026/ juego entere Deportivo Saprissa vs Municipal Liberia por la Liga a Promerica en el estadio Ricardo Saprissa/ foto John Durán
Así responden en Saprissa a la denuncia presentada por el Municipal Liberia. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

Así responde Saprissa

Esta es la posición del cuadro morado:

“El Deportivo Saprissa comunica que este miércoles recibió la notificación de la apertura de un procedimiento disciplinario promovido por el Municipal Liberia en contra de nuestro jugador Jorkaeff Azofeifa.

LEA MÁS: Mariano Torres da su versión de lo que pasó en el Lito Pérez durante el juego contra Puntarenas FC

“Tras recibir dicha notificación, nuestra institución se apegará al debido proceso y atenderá el procedimiento correspondiente, en estricto cumplimiento de lo establecido en la normativa vigente.

“Asimismo, y en respeto a la confidencialidad del procedimiento, el club no se referirá al tema mientras el caso se encuentre en curso”.

LA TEJA
La Teja
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
SaprissaFútbol de Costa RicaJorkaeff AzofeifaLiberia
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.