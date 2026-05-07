Así reaccionó Saprissa ante la denuncia que presentó Liberia contra Jorkaeff Azofeifa

En el Deportivo Saprissa no se quedarán de brazos cruzados y responderán a la denuncia que presentó el Municipal Liberia contra el defensor morado Jorkaeff Azofeifa.

Este miércoles, el Tribunal Disciplinario de la Fedefútbol confirmó que el cuadro pampero solicitó la apertura de un proceso contra el defensor, por los gestos que hizo el domingo pasado en el estadio Edgardo Baltodano.

El tribunal confirmó que se admitió la denuncia y, en cumplimiento del debido proceso, “se da traslado al Deportivo Saprissa y al jugador Jorkaeff Azofeifa, para que presenten su defensa”.

Así responden en Saprissa a la denuncia presentada por el Municipal Liberia. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

Así responde Saprissa

Esta es la posición del cuadro morado:

“El Deportivo Saprissa comunica que este miércoles recibió la notificación de la apertura de un procedimiento disciplinario promovido por el Municipal Liberia en contra de nuestro jugador Jorkaeff Azofeifa.

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“Tras recibir dicha notificación, nuestra institución se apegará al debido proceso y atenderá el procedimiento correspondiente, en estricto cumplimiento de lo establecido en la normativa vigente.

“Asimismo, y en respeto a la confidencialidad del procedimiento, el club no se referirá al tema mientras el caso se encuentre en curso”.