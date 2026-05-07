Gustavo López manda un filazo a jugadores del Saprissa por sus absurdas sanciones

El periodista Gustavo López dedicó unos minutos para hablar de los más recientes hechos que generaron sanciones para los jugadores del Saprissa Mariano Torres y Fidel Escobar.

Tavo aprovechó su cuenta de YouTube para analizar los incidentes en Puntarenas y también habló del accionar de Jorkaeff Azofeifa.

“Saprissa ha tenido sanciones en jugadores claves, en momentos cumbres del torneo, como semifinales. Se han quedado fuera Mariano Torres, Fidel Escobar y, posiblemente, se quede fuera Jorkaeff, en momentos en los que ni siquiera la bola está en trámite del juego”, afirmó.

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El periodista Gustavo López se tomó unos minutos para hablar de las sanciones de los jugadores de Saprissa. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

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Lo que pasó con Jorkaeff Azofeifa

“Jorkaeff Azofeifa se toca los genitales, captado por las cámaras de televisión, en un acto indebido.

“Son tres jugadores que cometen errores cuando ni está en disputa el balón; es lo que llama la atención. Sabemos que el fútbol es una cuestión pasional; nada justifica un acto de violencia, pero estas cosas las tenemos que entrenar.

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“Para mí es muy fácil hablar sentado en el sillón y no es fácil para un jugador, pero deben entrenarse estas circunstancias”, comentó.