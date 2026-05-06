Deportes

Esto decidió el Tribunal Disciplinario sobre el caso de Jorkaeff Azofeifa

El Municipal Liberia presentó una denuncia contra Jorkaeff Azofeifa, por aparentes gestos obscenos en el juego contra Saprissa

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo

El Tribunal Disciplinario de la Fedefútbol dio a conocer noticias sobre la denuncia que presentó el Municipal Liberia en contra del defensor del Saprissa Jorkaeff Azofeifa.

Este miércoles, el órgano federativo informó que se le dio traslado al caso, para que las partes presenten su defensa.

LEA MÁS: Hernán Medford respondió con un dardo polémico tras gesto de Jorkaeff Azofeifa en juego ante Liberia

Este gesto de Jorkaeff Azofefifa podría sancionarse.
El Tribunal Disciplinario le dará tiempo a Jorkaeff Azofefifa y Saprissa para defenderse de este gesto. Foto: captura de pantalla. (Captura pantalla/Captura pantalla)

Lo que informa el Disciplinario

“El Tribunal Disciplinario de la FCRF informa que recibió una denuncia por parte de Municipal Liberia en contra del jugador Jorkaeff Azofeifa Rivas, del Deportivo Saprissa.

“De conformidad con los artículos 83 y 84 del Reglamento Disciplinario, se admite la denuncia y, en cumplimiento del debido proceso, se da traslado al Deportivo Saprissa y al jugador Jorkaeff Mauricio Azofeifa Rivas, para que presenten su defensa.

“La resolución se emitirá una vez finalizado el proceso correspondiente”.

LA TEJA
La Teja
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
SaprissaFútbol de Costa RicaLiberiaJorkaeff Azofeifa
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.