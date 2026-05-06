Esto decidió el Tribunal Disciplinario sobre el caso de Jorkaeff Azofeifa

El Tribunal Disciplinario de la Fedefútbol dio a conocer noticias sobre la denuncia que presentó el Municipal Liberia en contra del defensor del Saprissa Jorkaeff Azofeifa.

Este miércoles, el órgano federativo informó que se le dio traslado al caso, para que las partes presenten su defensa.

LEA MÁS: Hernán Medford respondió con un dardo polémico tras gesto de Jorkaeff Azofeifa en juego ante Liberia

El Tribunal Disciplinario le dará tiempo a Jorkaeff Azofefifa y Saprissa para defenderse de este gesto. Foto: captura de pantalla. (Captura pantalla/Captura pantalla)

Lo que informa el Disciplinario

“El Tribunal Disciplinario de la FCRF informa que recibió una denuncia por parte de Municipal Liberia en contra del jugador Jorkaeff Azofeifa Rivas, del Deportivo Saprissa.

“De conformidad con los artículos 83 y 84 del Reglamento Disciplinario, se admite la denuncia y, en cumplimiento del debido proceso, se da traslado al Deportivo Saprissa y al jugador Jorkaeff Mauricio Azofeifa Rivas, para que presenten su defensa.

“La resolución se emitirá una vez finalizado el proceso correspondiente”.