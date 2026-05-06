Hernán Medford respondió con un dardo polémico tras gesto de Jorkaeff Azofeifa en juego ante Liberia

El gesto de Jorkaeff Azofeifa durante la celebración del gol de Deportivo Saprissa en el empate ante Municipal Liberia sigue generando reacciones.

El hecho ocurrió en el estadio Edgardo Baltodano, en el primer partido de la semifinal, y por esta acción el equipo local solicitó una sanción para el jugador morado.

LEA MÁS: Representante de José Saturnino Cardozo explota contra Josué Quesada y lo tilda de una manera horrible

La postura de Hernán Medford

En la previa del encuentro de vuelta, el técnico de la S, Hernán Medford, fue consultado en conferencia de prensa sobre la situación y dejó clara su posición.

Liberia pide sanción para Jorkaeff Azofeifa. (Foto: Andrey Hernández. /Foto: Andrey Hernández.)

“Es una cosa que yo ya hablé, no solo con él, sino que hablo con todos los jugadores constantemente. No voy a satanizar el asunto, simplemente vamos a ver qué pasa. Son cosas que a veces, por calentura, se hacen, por ambiente; todo el mundo se equivoca en esta vida.

LEA MÁS: Exfigura de Alajuelense recibió una dura noticia en el extranjero

“Satanizar esas cosas, como siempre lo he dicho, creo que no, porque todos tenemos colas que nos pisen y, a veces, una colota”, expresó.

También manifestó que el jugador está trabajando bien y que no ha querido enfocarse en la posibilidad de una sanción.

Enfoque en lo deportivo

Además, Medford señaló que considera excesiva la atención mediática sobre las sanciones del club tibaseño, en lugar de centrarse en el rendimiento del equipo dentro del campo.

El encuentro de vuelta se disputará el próximo domingo a las 4 p. m., en el estadio Ricardo Saprissa, donde ambos equipos buscarán el pase a la final.

Hernán Medford fue claro con su postura ante situación con Jorkaeff Azofeifa.