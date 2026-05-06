Exfigura de Alajuelense recibió una dura noticia en el extranjero

Diego Campos, exjugador de Liga Deportiva Alajuelense y actual futbolista del Bali United FC, habría recibido una noticia que afecta directamente su presente en el exterior.

El delantero, quien se incorporó al club asiático a inicios de este año con un contrato por seis meses, venía consolidando su experiencia internacional. Sin embargo, según el medio Sensación Deportiva, ahora enfrentaría una lesión que compromete su continuidad en la competencia.

LEA MÁS: ¿José Saturnino Cardozo a la Liga? Representante del técnico reveló detalles al respecto

“El delantero costarricense y jugador del Bali United de Indonesia sufrió ruptura de ligamento cruzado en su rodilla, deberá ser operado y estará fuera varios meses”, informó el medio.

La información también fue compartida por el periodista Kevin Jiménez.

Según el medio, Campos debe ser sometido a una cirugía. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

LEA MÁS: En Alajuelense buscan técnico y esto es lo que piden para el sustituto de Óscar Ramírez

Un proceso largo de recuperación

Esta lesión representaría un freno importante en su carrera deportiva, ya que lo obligaría a pasar por cirugía y un proceso de rehabilitación prolongado.

De momento, ni el equipo ni el futbolista se han pronunciado al respecto.

La salida de Campos de Alajuelense se dio tras la obtención del título 31 en el Torneo de Apertura 2025, marcando así una etapa significativa antes de su paso al fútbol internacional.