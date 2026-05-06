Representante de José Saturnino Cardozo explota contra Josué Quesada y lo tilda de una manera horrible

Los periodistas Josué Quesada y Andrés González protagonizaron momentos de tensión con Luis García, representante de José Saturnino Cardozo, quien habló en el programa de este miércoles de Teletica Deportes Radio.

El agente mexicano conversó vía telefónica para aclarar el interés de equipos como Alajuelense por el técnico paraguayo y la entrevista subió de revoluciones, cuando el representante dijo que los periodistas estaban mintiendo y que había un intento para desestabilizar a Liberia, previo al juego contra Saprissa.

García dijo que Ronald González, director de Selecciones Nacional preguntó por el entrenador, pero no hubo oferta formal, al igual que Herediano y hasta conversó con Jafet Soto.

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La cosa comenzó a calentarse, cuando hablaron del tema de Alajuelense y de un supuesto interés del Pachuca de México.

Josué Quesada explotó contra el representante de José Cardozo. Foto: captura de pantalla. (Captura de video/Captura de video)

“Con la Liga no ha habido oferta formal, no ha habido oferta formal con Alajuelense”, dijo.

Josué le replicó: “don Luis, pero no puede negar que la Liga ya habló con usted por José Saturnino Cardozo”, a lo que el representante dijo:

“Hay que revisar, y está grabado, porque ustedes dijeron que ya pusieron dinero y es mentira. Es normal en el periodismo respetar las fuentes, pero que una televisora o una agencia que pertenece al equipo que va a jugar contra Liberia lo quiera desestabilizar.

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Josué Quesada explota contra representante de José Saturnino Cardozo

“Qué difícil que en medio de una semifinal, las fuentes empiecen a decir cosas que no son y me extraña que hayan dicho cosas que no son ciertas”.

Ahí fue donde Quesada perdió la paciencia y le dio con todo al representante.

Las declaraciones de Josué Quesada:

“Cuánto dinero dijimos. Dijimos que si Liberia quisiera ofertar liberia no podría pagar, pero esto es lo más poco serio que he visto en el periodismo deportivo.

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“Te escuché en la mañana en Columbia, pero acá entraste con los tacos de frente y diciendo que todo lo que estamos diciendo montaje para desestabilizar a Liberia.

“Es más mentiroso usted que yo”, finalizó Josué.