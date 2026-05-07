Leyendas de Alajuelense opinan sobre un posible regreso de Jorge Luis Pinto

En Alajuelense sigue la incertidumbre sobre su futuro entrenador, tras la salida de Óscar Ramírez; sin embargo, dos leyendas del club rojinegro dieron su opinión sobre un nombre muy pedido por los manudos, como lo es Jorge Luis Pinto.

La Teja habló con dos referentes de la historia manuda, Wílmer López y Pablo Gabas, quienes no dudaron en opinar de gran manera acerca del colombiano como una opción para sustituir al Machillo.

Wílmer y Gabas les gusta Pinto como entrenador manudo (JOHN DURAN)

“Yo soy PintoLover, yo aprecio mucho a Pinto, le tengo mucha credibilidad; cuando fui jugador con él, me llevé muy bien. Creo que la exigencia con él en lo deportivo y personal es algo muy normal y es algo que deben buscar los directivos de Alajuelense con el próximo candidato que venga, que sea exigente, mano dura.

“Si en algún momento han pensado en Pinto, es una buena opción; pero ellos al final son los que definen”, mencionó el Pató.

López opinó sobre el tema de disciplina, que ha sido un factor que ha atacado a los manudos en el último tiempo y en el que Jorge Luis sería una gran opción para erradicarla, pues es muy estricto en ese aspecto.

“Con todo lo que pasó con algunos jugadores y todas las broncas que se vieron en las redes sociales, no podemos tapar el sol con un dedo; yo creo que los jugadores tienen que haber escarmentado y saber que no se pueden hacer esas cosas.

“El fútbol te da muchas cosas, pero tienes tiempo para hacer lo que vos quieras, pero siempre es clave saber dónde, cuándo y con quién, no exponerse y menos ahora con las redes; siempre hay tiempo para hacer de todo, pero principalmente cumplir en el campo”, dijo Wílmer.

Wílmer se declaró PintoLover (Jeffrey Zamora R)

Sobre la relación de jugadores como Celso Borges o el mismo Bryan Ruiz, que están en la institución y que tuvieron rencillas en el pasado con Pinto, el Pato explicó que esto no debería influir en una hipotética llegada del cafetero.

“Yo creo que Bryan y Celso han sido muy profesionales toda su vida, ya sea como personas o jugadores; no sé si ellos tendrán algún problema, es una pregunta para ellos, pero que Pinto es una buena opción para la Liga, yo diría que sí, porque sé lo trabajador que es y lo que podría darle a la institución”, expresó.

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Por parte de Pablo Gabas, el excapitán también le dio un voto a favor a la llegada del colombiano a dirigir a los leones.

“A mí me parece un técnico que dejó una marca muy alta en el conjunto rojinegro, sobre todo si él se arma con un equipo joven que pueda actualizar. Recordemos que Pinto va para 74 años y es capaz de que ese sea el miedo que tenga la institución, pero todo va en la capacidad; yo no vería mal un regreso de Jorge Luis”.

Gabas está a favor de la vuelta de Pinto

“Tabares dirigió Uruguay mucho tiempo y no hubo inconveniente; entonces, el tema con eso es de quién se rodee. Si te rodeas con gente que te ayude a evolucionar, me parece que no hay ningún problema, entonces no lo veo con malos ojos”, opinó Gabas sobre Pinto.

En cuanto a la indisciplina de la que tanto se habló en el plantel, el argentino dejó su postura sobre un hipotético caso de que llegara el cafetero.

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“Es un tipo que sabe que no tiene término medio y va a pasar las medidas necesarias para que no pase nada en el camerino. A ver, no digo que haya pasado, creo que Óscar tuvo la necesidad de recurrir a un par de jugadores que la gente tenía señalados, pero los utilizó por no haber otros y el equipo se quedó diezmado. Entonces vamos a esperar, no debería pasar mucho tiempo en anunciar al técnico”, comentó Gabas a La Teja sobre Jorge Luis.