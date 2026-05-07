Herediano vs. Cartaginés: José Giacone reaccionó a cuestionamientos por el estilo de juego del equipo

José Giacone, técnico del Club Sport Herediano, se pronunció en conferencia de prensa previo al partido de vuelta ante Cartaginés por las semifinales del Torneo de Clausura 2026.

El encuentro se disputará este sábado a las 8 p. m. en el estadio Carlos Alvarado, en donde el equipo rojiamarillo buscará sellar su clasificación.

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El entrenador inició destacando la importancia de la recuperación física de sus jugadores, con el objetivo de llegar en óptimas condiciones al compromiso.

José Giacone estuvo este jueves en conferencia de prensa. (La Nación/Cortesía: Guadalupe)

Defensa de su estilo de juego

Uno de los temas centrales fue la forma en que jugó su equipo en el partido anterior, en el que algunos señalaron un planteamiento defensivo.

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“Son opiniones, yo soy un tipo respetuoso de las opiniones; tienen que vender, tienen que hablar de fútbol y hasta criticar para esperar una reacción que de mí no van a encontrar. La verdad es que estoy muy claro de que quiero que el equipo gane, darle alegría a esta afición y no tiene ningún sustento.

“En el partido del otro día, yo mismo, después del partido, dije que nos faltó control del balón, pero no tiene sustento porque si uno analiza el torneo, las estadísticas, en cuanto a goles a favor, somos el segundo equipo con más goles a favor, somos el primero en vallas menos vencidas, hubo partidos que le llegamos quince veces al rival”, explicó.

Confianza en el equipo

Giacone añadió que muchos comentarios surgen en medio de la emoción del momento y aseguró que le tranquiliza saber que esas críticas no provienen de la afición herediana. También señaló que quedó conforme con el rendimiento del equipo, aunque no descarta ajustes.

Enfoque para el partido de vuelta

El técnico adelantó la actitud con la que afrontarán el compromiso decisivo del próximo sábado a las 8 p. m.

“Es un partido de 180 minutos, tenemos que ser serios y entender que es una serie de dos partidos, que ganamos la primera, pero las finales son de detalles, de atención, de estar muy enfocados siempre y pienso que no podemos relajarnos de ninguna manera. El rival tiene muchas cualidades y nosotros somos respetuosos, pero confiamos en nuestras cualidades”, agregó.