Figura del Herediano revela cómo lograron pasar de un semestre desastroso a estar a tres partidos del campeonato

Haxzel Quirós contó en qué consistió la transformación del Herediano este semestre. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Herediano es el gran candidato de muchos al cetro del Clausura 2026, en un semestre en el que logró transformarse por completo.

Los rojiamarillos pasaron del desastre que fue el torneo pasado, en el que quedaron eliminados en primera ronda por primera vez en 17 años, a estar a tres juegos del título.

El Team buscará liquidar el campeonato cuanto antes, eliminar el sábado en semifinales a Cartaginés y luego derrotar en la final a Saprissa o Liberia, para evitar una gran final, la cual tienen asegurada en caso de perder en alguna de estas dos series.

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Orgullo herido y autocrítica: la clave del cambio

¿Qué pasó a lo interno del equipo? ¿Cómo lograron transformarse de manera tan marcada? Una de las figuras del plantel, Haxzel Quirós, explicó a La Teja cuál fue el giro.

De manera muy sincera y autocrítica, el lateral contó que el equipo se levantó con el orgullo herido y la promesa de que no podían volver a experimentar un golpe tan fuerte.

“Lo que pasó nos dolió mucho, nos tocó el orgullo, el ego, es algo que ninguno imaginó y a lo interno hablamos que no nos iba a volver a pasar y teníamos claro que teníamos que lavarnos la cara”, indicó.

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Tras lo que fue el peor golpe desde que Fuerza Herediana administra el equipo (iniciaron en el 2013), sentarse a hablar cara a cara, sin excusas y con el compromiso a los colores, fue la clave, además de prometerse a sí mismos que tenían que levantarse.

“Hablamos y teníamos claro que eso no nos iba a pasar y fuimos muy constantes, fuimos líderes con una diferencia de varios puntos y eso fue algo importante, es algo que nos propusimos y queríamos cumplir”, explicó sobre su cambio de mentalidad.

El Herediano se transformó con José Giacone y ahora está cerca del título. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco)

Objetivo claro: el título 32 sin confiarse

En el Team no se conforman ni quieren quedarse con un liderato, la mirada está puesta en el título 32, pero sin excesos de confianza.

“Tenemos la final asegurada, pero eso no quiere decir absolutamente nada, estamos trabajando y enfocados en partido a partido, ya dimos un paso importante y luego ya veremos qué pasa”, añadió.

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Los números reflejan la transformación

El cambio fue muy evidente de torneo a torneo, lo cual se nota desde los números.

En el Apertura 2025, los florenses acabaron quintos en la primera fase con 26 puntos en 18 encuentros, lo que los dejó fuera de las semifinales, de los cuales solo ganaron siete, mientras que anotaron y recibieron 22 goles.

Para el vigente certamen fueron líderes con 38 puntos en 18 jornadas, en las que triunfaron en 12, anotaron 28 goles y recibieron solo diez. Es decir, entre torneo y torneo sumaron doce puntos más y encajaron doce goles menos.

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La llegada de José Giacone es otro detalle que fortaleció al club, en el que volvió a la solidez defensiva, uno de sus grandes sellos.