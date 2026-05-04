Exjugador del Herediano solicita sanción disciplinaria contra futbolista morado

El exjugador de Herediano Jean Scott, quien ahora hace contenido para redes sociales, publicó un polémico video que no agradará mucho a los saprissistas.

El florense señaló cómo otros jugadores han recibido sanciones por gestos que han hecho en la cancha y, en el tanto morado, el defensa Jorkaeff Azofeifa le realizó uno tocándose sus partes y viendo a la grada.

Jean Scott pidió una sanción contra Jorkaeff Azofeifa

“Vamos a ver nuevamente si el piso es parejo para todos. A Marcel Hernández quisieron suspenderlo por esta celebración (tocarse la oreja en señal de no oírlos), una celebración superfutbolera”.

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“A Fernán Faerron lo expulsaron por este gesto (agarrarse sus partes nobles) en un partido de Herediano y la Liga, siendo sancionado, y qué va a pasar con Jorkaeff Azofeifa por hacer esto a la afición de Liberia, veremos si el piso está parejo para todos; por ahí está el artículo 38, inciso 1″, sentenció el herediano.