Deportes

Exjugador del Herediano solicita sanción disciplinaria contra futbolista morado

Jean Scott uso sus redes sociales para pedir una sanción a Jorkaeff Azofeifa

EscucharEscuchar
Por Eduardo Rodríguez

El exjugador de Herediano Jean Scott, quien ahora hace contenido para redes sociales, publicó un polémico video que no agradará mucho a los saprissistas.

El florense señaló cómo otros jugadores han recibido sanciones por gestos que han hecho en la cancha y, en el tanto morado, el defensa Jorkaeff Azofeifa le realizó uno tocándose sus partes y viendo a la grada.

Jean Scott pidió una sanción contra Jorkaeff Azofeifa

“Vamos a ver nuevamente si el piso es parejo para todos. A Marcel Hernández quisieron suspenderlo por esta celebración (tocarse la oreja en señal de no oírlos), una celebración superfutbolera”.

LEA MÁS: Yader Balladares recuerda la pesadilla que vivió ante Liberia en 2009 y señala la principal diferencia con este Saprissa

A Fernán Faerron lo expulsaron por este gesto (agarrarse sus partes nobles) en un partido de Herediano y la Liga, siendo sancionado, y qué va a pasar con Jorkaeff Azofeifa por hacer esto a la afición de Liberia, veremos si el piso está parejo para todos; por ahí está el artículo 38, inciso 1″, sentenció el herediano.

Saprissa logra el empate en Liberia
Azofeifa podría ser sancionado por el gesto que hizo. (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)
LA TEJA
La Teja
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
SaprissaHeredianoJorkaeff AzofeifaJean Scott
Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.