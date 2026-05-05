Herediano rechaza un papel que muchos le quieren colgar especialmente tras semifinal de ida

Herediano está a tres partidos de ser campeón del Clausura 2026. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Herediano se fue con un gran resultado del estadio Fello Meza tras triunfar 1-0 ante el Cartaginés, en el juego de ida de las semifinales del Clausura 2026, marcador que consolidó una creencia que tienen muchos sobre el favoritismo de los rojiamarillos como candidatos al título.

Las circunstancias hacen que señalen al Team por encima de cualquier otro equipo; cerraron la primera fase como líderes, tienen asegurada una posible gran final si es necesaria o, por el contrario, podrían estar a solo tres partidos de alzar su copa 32.

En el Team bajan el perfil: no se consideran favoritos

El marcador en la Vieja Metrópoli provocó que a los futbolistas florenses les señalen todas estas circunstancias; sin embargo, ellos son sumamente cuidadosos con el tema y no cantan victoria anticipadamente.

Danny Carvajal, arquero herediano, fue tajante al respecto del porqué son tan cautelosos ante la consulta de La Teja.

“No, no, no lo somos, uno no puede decir nunca que es favorito, nosotros solo trabajamos, hacemos las cosas bien dentro de la cancha y al final es fútbol, es un deporte, muchas cosas pueden pasar. En un pestañeo puedes perder un título, entonces no podemos afirmarlo. Trabajamos humildemente, con perfil bajo y demostramos lo que somos dentro del campo”, opinó.

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Haxzel Quirós es claro que no le dan mucha bola a los comentarios si Herediano es el favorito al título. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La experiencia pesa: Haxzel Quirós también evita etiquetas

La experiencia hace que en el plantel rojiamarillo sean tan cuidadosos, por lo que otros como Haxzel Quirós también andan con cuidadito al responder si son los favoritos.

“Es algo difícil de decir, porque los equipos que están peleando todavía son muy duros. Si bien es cierto que tenemos la final asegurada, eso no quiere decir ni garantiza nada.

“El sábado tenemos un partido muy difícil contra Cartago y, eventualmente, ganando en casa, todavía nos tocaría otra final. Entonces no te puedo decir si somos favoritos, pero estamos trabajando muy duro, tenemos un muy buen equipo, que tiene el objetivo entre ceja y ceja, conscientes de lo que queremos y vamos a luchar por eso”, destacó.

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Mentalidad clara: cerrar el torneo lo antes posible

Para Everardo Rubio, la mentalidad del equipo es clara: terminar esto lo antes posible, en tres partidos, y no se enfoca ni se estresa en las etiquetas de favoritos.

“Esperemos en Dios que así sea, es lo que uno pretende, terminamos bien y entre más rápido lo hagamos, mejor, por eso es lo que apostamos.

“Desde que empezó el campeonato, este equipo ha mantenido un buen nivel. Si somos el favorito al título, no lo sé, uno siempre quiere ganar, esa es la meta, el objetivo que tenemos de ser campeones, si Dios lo permite”, dijo el defensor azteca.

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Otro factor clave: Herediano cerrará todo en casa

Los florenses cerrarán en casa, el estadio Carlos Alvarado en Santa Bárbara, todas las series que les restan: las semifinales, la final y una eventual gran final, otro detalle por el que se le siguen sumando elementos a su favoritismo.