El mensaje de Noelia Bermúdez luego de perder los estribos en la semifinal de Alajuelense femenino

Noelia Bermúdez, portera de Alajuelense perdió la dulzura del carácter, durante la semifinal de las leones y Dimas Escazú, del torneo de Clausura femenino 2026.

La arquera fue expulsada durante el encuentro que se disputó el lunes, en el estadio Nicolás Macís. Noe vio la roja, luego de que empujara a la escazuceña María Fernanda Figueroa.

Alajuelense cayó 1-0 ante el equipo que dirige Giovanny Vargas y quedó fuera de la final del campeonato femenino y no podrá optar por el noveno título en su historia.

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Noelia Bermúdez fue expulsada durante el juego entre Alajuelense y Dimas Escazú. Foto: prensa LDA. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Disculpas

Bermúdez envió un mensaje en sus redes sociales, horas después del encuentro.

“Fueron casi 6 años maravillosos, de alegrías y recuerdos imborrables. Años en los que disfrutamos y en los que intentamos dejar estos colores en lo más alto.

“Perder duele, pero perder con esta camiseta duele el doble y lo que estamos sintiendo en este momento nos quiebra.

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“Infinitas gracias a esas personas que nos han acompañado en el camino, que un día dijeron que no caminaríamos solas y lo han cumplido.

“Pedirles disculpas a ustedes por lo sucedido al final, esta era no merecía terminar así pero esperamos en unos meses volver a llenarlos de alegrías y llevar al Morera la 10 que tanto anhelamos”.