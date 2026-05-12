Allan Alemán se burló de esta forma con Alajuelense tras la eliminación del equipo femenino

Allan Alemán no perdonó la eliminación de las Leonas. (Captura de video/Captura de video)

Allan Alemán no dejó pasar la derrota de las leonas de Alajuelense, quienes no pudieron mantener la hegemonía tras nueve cetros consecutivos y cayeron en la semifinal contra Dimas Escazú 1-0.

En medio del programa de La Platea, el exjugador del Saprissa, no desaprovechó la oportunidad para en vivo burlarse de David Diach y Carlitos Castro por la derrota de las rojinegras.

“Ya no hay nada para ustedes, mae, qué pecado, ¿cómo va a decir eso en vivo y delante de mí?, con lo que rajan. Es lo único con lo que rajan”, expresó en medio de burlas Allan, yendo frente a Diach y Castro a hacer que le secaba las lágrimas a los liguistas del programa.

LEA MÁS: Herediano rompe la final con un anuncio que lo llena de ilusión para alzar el título

Escazú y Saprissa se disputarán el cetro como nuevos campeones del torneo femenino, mientras que la Liga, tanto en dicha rama como en la masculina, fracasó.