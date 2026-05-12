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Allan Alemán se burló de esta forma con Alajuelense tras la eliminación del equipo femenino

Alajuelense femenino se quedó en nueve cetros seguidos algo que Alemán aprovechó para burlarse de los manudos

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Por Eduardo Rodríguez
Allan Alemán
Allan Alemán no perdonó la eliminación de las Leonas. (Captura de video/Captura de video)

Allan Alemán no dejó pasar la derrota de las leonas de Alajuelense, quienes no pudieron mantener la hegemonía tras nueve cetros consecutivos y cayeron en la semifinal contra Dimas Escazú 1-0.

En medio del programa de La Platea, el exjugador del Saprissa, no desaprovechó la oportunidad para en vivo burlarse de David Diach y Carlitos Castro por la derrota de las rojinegras.

Ya no hay nada para ustedes, mae, qué pecado, ¿cómo va a decir eso en vivo y delante de mí?, con lo que rajan. Es lo único con lo que rajan”, expresó en medio de burlas Allan, yendo frente a Diach y Castro a hacer que le secaba las lágrimas a los liguistas del programa.

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Escazú y Saprissa se disputarán el cetro como nuevos campeones del torneo femenino, mientras que la Liga, tanto en dicha rama como en la masculina, fracasó.

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Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

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