Herediano rompe la final con un anuncio que lo llena de ilusión para alzar el título

El estadio Carlos Alvarado estará lleno para la final del sábado entre Herediano y Saprissa. (Rafael Pacheco Granados/Herediano vs. Saprissa)

Herediano realizó este lunes un anuncio que llenó de ilusión a toda su afición de cara al juego de vuelta de la final del Clausura 2026 ante Saprissa, programado para este sábado a las 8 p. m.

Mediante sus redes sociales, los florenses confirmaron que las entradas están agotadas para el duelo que se disputará en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara, escenario donde el Team podría levantar su título 32.

LEA MÁS: Herediano tomará estas acciones tras denuncia de insultos y amenazas a Laura Ortega y su hija

Herediano llena el Carlos Alvarado para la final ante Saprissa

Con un mensaje de agradecimiento a su afición, los rojiamarillos celebraron la rápida respuesta de sus seguidores, dejando claro que los boletos se agotaron en tiempo récord para una noche que promete máxima tensión.

Los rojiamarillos vendieron la totalidad del boletaje para el llamado Rosabalito, y además aprovecharon para comunicar una serie de lineamientos importantes para quienes asistirán al compromiso.

LEA MÁS: José Giacone defiende su estilo de juego con polémico dardo sobre una herida que aún está fresca en Costa Rica

Las medidas que anunció Herediano para el ingreso al estadio

El club informó que el ingreso será de 5:00 p. m. a 7:30 p. m., sin excepción, tanto para socios como para aficionados en general.

“Después de las 7:30, no se permitirá el ingreso de aficionados a las graderías de sol y sombra. Por esta razón, instamos a todos los asistentes a llegar temprano. No se realizará devolución de dinero“, destacaron.

Además, el Team explicó que se implementarán estrictos controles de seguridad y revisiones en todos los accesos.

LEA MÁS: Comentario de Kevin Briceño encendió la polémica alrededor de Marcel Hernández

Herediano no permitirá ingreso de la Ultra morada

Uno de los puntos más llamativos del anuncio es que no se permitirá el ingreso de integrantes de la Ultra morada ni de personas sobre las que exista sospecha de pertenecer a esa agrupación.

“Estas medidas se toman siguiendo las recomendaciones de la Fuerza Pública y tienen como único propósito garantizar un ambiente seguro, ordenado y familiar para el disfrute del partido”, indicaron.