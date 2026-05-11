Herediano tomará estas acciones tras denuncia de insultos y amenazas a Laura Ortega y su hija

Fernán Faerron advirtió los graves insultos que recibió su familia en el estadio Carlos Alvarado. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Mediante un comunicado de prensa, el Herediano se refirió este lunes a la denuncia que realizó Fernán Faerron sobre los insultos y amenazas contra su esposa Laura Ortega y su pequeña hija.

El futbolista del Cartaginés señaló que aficionados en el estadio Carlos Alvarado en Santa Bárbara se metieron con su familia, especialmente con su hija Eli (la Pelotuki), de apenas un año y ocho meses, de quienes dijeron cosas muy feas y hasta deseos que falleciera.

La situación creció tanto que una aficionada señaló a los fanáticos que habrían sido los responsables de decir esas cosas.

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Herediano anuncia investigación tras denuncia de Fernán Faerron

Ante lo sucedido, el Team afirmó que rechaza cualquier tipo de conducta violenta o agresión verbal y que hará una investigación para averiguar lo sucedido.

“El Club Sport Herediano rechaza de manera categórica cualquier manifestación de violencia verbal, insulto o conducta que atente contra la dignidad de jugadores, familiares, aficionados o cualquier persona vinculada al fútbol”.

“Ante los hechos denunciados públicamente por una aficionada, la institución realizará la investigación correspondiente para esclarecer lo sucedido y tomar las medidas respectivas, en apego a sus valores, identidad y propósito institucional”, indicaron.

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El llamado del Team a su afición tras lo ocurrido

Los rojiamarillos además hicieron una petición a sus aficionados cuando detecten este tipo de conductas en el estadio.

“Recordamos a nuestra afición que cualquier conducta inapropiada debe denunciarse de inmediato ante un oficial de seguridad privada, quien deberá comunicarla al club para activar el protocolo correspondiente”.

“El fútbol se vive con pasión, pero siempre desde el respeto”, finalizó la nota.

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