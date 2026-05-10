Comentario de Kevin Briceño encendió la polémica alrededor de Marcel Hernández

El juego de semifinales entre Herediano y el Cartaginés estuvo más caliente de la cuenta por lo que se jugaban ambos equipos y acabó con la eliminación de los brumosos a manos rojiamarillas.

En la zona mixta, una vez finalizado el juego, al portero de la Vieja Metrópoli, Kevin Briceño, se le hizo una consulta acerca de una situación dentro del verde con el goleador cubano del cuadro florense, Marcel Hernández, y el arquero aprovechó para aclarar lo que sucedió y mandarle una indirecta al ariete del Team.

El final del juego entre Heredia y Cartago estuvo caliente (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Nada, no pasó nada, lo que pasa en la cancha se queda en la cancha; yo no voy a demandar algo que pasa en la cancha, como hizo una vez él, que estando en la cancha demandó a otra persona de un equipo. Esas cosas que nos decimos ahí, quedan ahí y no hay nada más que decir”, afirmó Briceño.

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Hernández en su momento había expresado insultos que le había dicho Mariano Torres, entre los que mencionó que se le catalogó de “muerto de hambre”, en la zona mixta, tras un choque entre brumosos y saprissistas cuando era jugador blanquiazul; no obstante, el portero de Cartago no profundizó en el tema con Marcel tras un encontronazo que tuvieron en este duelo de vuelta de semifinales.

Cartaginés quedó fuera del campeonato nacional con un Briceño que tuvo mucha regularidad, mientras que Marcel no pudo anotar en esta serie de semis, pero igualmente lograron el boleto a la final del Clausura 2026.