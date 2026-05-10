¿Fue un fracaso? Jugadores del Cartaginés dejan clara su postura luego de ser eliminados

El Club Sport Cartaginés quedó eliminado del Clausura 2026 luego de empatar sin goles ante Herediano este sábado y perder en el global 1-0, por lo que se quedaron con las manos vacías, una vez más, en este semestre.

Los dirigidos por Amarini Villatoro disputaron tres torneos en este semestre, quedando fuera en el certamen de Copa en cuartos de final tras caer en los juegos de ida y vuelta ante Sporting.

Venegas no ve como fracaso el semestre de Cartago (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Por la Concacaf Champions Cup empataron sin goles en la ida en el Fello Meza de Cartago ante el Vancouver Whitecaps y cayeron 2-0 en Canadá, dejando una buena imagen, pero siendo eliminados de todas formas.

Por el campeonato doméstico quedaron cuartos en la tabla, lo que provocó que Alajuelense se quedara fuera de las semifinales, pero fueron superados por Heredia, por lo que desde el 2022 los brumosos no son capaces de ganar una serie de ida y vuelta en segunda fase de los certámenes nacionales.

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“Depende de la óptica con la que se vea; hace un año a este equipo le costaba clasificar, desde hace dos torneos que ha clasificado y cuando el equipo ha tenido que dar ese paso, lo ha dado. También clasificar a la Copa Centroamericana, también a la Concacaf son cosas que el equipo ha venido construyendo y son muchas situaciones positivas para nosotros y vamos a seguir sobre eso para pronto estar celebrando un campeonato”, dijo Johan Venegas ante la consulta de La Teja.

Cartago no pudo avanzar a la final (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Luis Flores fue uno de los jugadores más importantes en la media cancha brumosa y él también niega que el semestre haya sido un fracaso pese a no ganar nada.

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“Fracaso no, creo que esa es una palabra que hay que usarla en otro tipo de situaciones, ahorita no. Jugamos tres torneos y en los tres hicimos buenas presentaciones; en los tres nos pasó el mismo problema: si nos ponemos a pensar, contra Vancouver, allá cuando íbamos 1-0, tuvimos una opción para empatar que nos hubiera dado la clasificación, no concretamos y luego nos anotan el 2-0. Si no anotamos en estas series, estamos fuera lastimosamente; ahora toca ser críticos, no bajar la cabeza para el próximo torneo y hacerlo de mejor manera”, respondió Flores.