Kevin Briceño expresó su sentir tras quedar fuera de la final

El portero del Cartaginés, Kevin Briceño, lamentó que el cuadro brumoso no pudiera avanzar a la fase final del campeonato, pero a la vez destacó la entrega del equipo, que peleó hasta el final.

El arquero blanquiazul no ocultó su tristeza al no poder vencer a Herediano en las semifinales, pero añadió que lo intentaron y mostraron buen fútbol a lo largo del certamen.

“Me siento triste por lo que pasó, más por lo que se demostró en la cancha, pero al final estas series son así; el más contundente avanza y cuando nosotros logramos el título (2022), concretamos las oportunidades que tuvimos y fue una buena gesta.

Kevin Briceño, portero del Cartaginés creyó que Herediano se iría más al frente, en el juego de este sábado. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

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“Ahora uno sale con tristeza, con dolor, porque el campeonato es largo, lo que se lucha, el esfuerzo de levantarse todos los días, entrenar. Fue un campeonato peleado y en la serie tuvimos la posibilidad de avanzar”, comentó.

La contundencia de Herediano

El meta recalcó la contundencia de Herediano y la oportunidad que aprovecharon en el primer juego de la serie, la semana anterior, en el estadio Fello Meza.

09/05/2026 Heredia,Santa Barbara, Semifinales partido de vuelta, Herediano vs. Cartaginés, Torneo Clausura 2026. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“En el partido pasado, con el gol de Elías (Aguilar), Heredia fue más contundente y pensamos que hoy (sábado) querían ir un poco más al ataque, pero no fue así.

“Fue el mismo planteamiento, un poco más de presión; tuvimos oportunidades en el primer tiempo, pero no concretamos”, sentenció.