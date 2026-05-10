¿Joel Campbell al Herediano? Jafet Soto ya dio su posición

Los rumores de la salida de Joel Campbell tras acabar su contrato en los próximos días con la Liga Deportiva Alajuelense han generado que muchos vinculen al exmundialista con diversos equipos, como por ejemplo el Club Sport Herediano.

El presidente de la institución rojiamarilla, Jafet Soto, fue tajante a la hora de opinar acerca de algún posible rumor que pueda vincular al 10 de Alajuela con el conjunto del Team para el siguiente semestre.

Jafet dejó clara su postura sobre una llegada de Campbell a Heredia (Lilly Arce/Lilly Arce)

“No, nunca ha estado ni siquiera considerado”, respondió. Además, se le consultó si antes había sido considerado y Soto Molina dejó claro que tampoco estuvo en sus planes anteriormente.

Jafet es el presidente de la institución rojiamarilla; no obstante, pese a tener gerente deportivo, el propio Soto dejó clara su importancia y peso a la hora de tomar decisiones para el equipo.

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“Nosotros hemos armado los equipos con contratos a largo plazo; lo hemos aprendido a lo largo de 13 años que tiene Fuerza Herediana y yo tengo 17 años como director deportivo, así que tenemos una estrategia a la hora de armar equipos y ahorita estamos tranquilos con el equipo que tenemos”, mencionó.

Joel no está en planes del Herediano (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Es que yo he armado todos los equipos siempre aquí; Gustavo está muy cerca de la parte deportiva de conversar conmigo algunas situaciones o algunas recomendaciones. Él está en el día a día del equipo con la coordinación de divisiones menores, de la sub 21, al tanto de las categorías debajo de la sub 21, al tanto de la relación que hay que tener en el Carlos Alvarado, al tanto del orden de los entrenadores de las divisiones menores”, acotó.

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“Él tiene mucho trabajo, pero en este caso el que ha armado los equipos en los 16 años que tiene el club en manos privadas me ha tocado a mí”, aseguró el presidente del Herediano.

Jafet adelantó que la final de vuelta será el próximo sábado a las 8 de la noche en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara y los precios van desde los 15 mil colones en sol y los 20 en el sector de sombra.