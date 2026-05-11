José Giacone defiende su estilo de juego con polémico dardo sobre una herida que aún está fresca en Costa Rica

José Giacone defendió su modelo de juego el cual le ha dado resultados en Herediano. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

José Giacone, entrenador del Herediano, defendió su estilo y modelo de juego este lunes en conferencia de prensa, echando sal en una herida que aún duele en el fútbol de Costa Rica, como lo fue la eliminación de la Tricolor rumbo a Norteamérica 2026.

El técnico florense habló de manera muy directa para todos los que lo tachan como defensivo y cuestionan los métodos que hoy tienen al Team en la final del Clausura 2026.

Giacone responde a quienes critican su estilo y lanza dardo por la eliminación de Costa Rica

Giacone afirmó que, mientras su modelo le dé resultados, mantendrá su línea sin cambiar por presión externa.

“A mí ahora me están diciendo que soy defensivo y, bueno, tal vez si hubiéramos empleado toda esa táctica en la fase de clasificación, Costa Rica hoy estuviera en el Mundial y todos estarían festejando. Hay muchas cosas que se hablan y son todas relativas”, dijo.

Para el argentino, muchos critican o señalan fijándose únicamente en el resultado; un día opinan una cosa y al siguiente otra, pero como entrenador se mantiene fiel a sus principios.

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“Yo tengo mis convicciones y trato de manifestarlas al grupo, para que con determinados valores llevemos eso a la cancha, y sea un producto que nos dé resultados.

“En el fútbol yo no puedo decir que se termina el debate, eso siempre seguirá y está bien. Es algo bonito que llama la atención. Siempre existe la burla al rival y esas cosas no van a morir nunca; así es el fútbol de impredecible”, comentó.

“Si me hacen tres goles, me muero”: la visión de Giacone sobre el espectáculo

Giacone utilizó como ejemplo la serie de cuartos de final en México entre Pumas y América, en la que ambos partidos terminaron 3-3 y para muchos fueron espectáculos vibrantes.

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“Si uno ve el partido de Pumas con América, uno tiene sus gustos. A mí que me hagan tres goles en dos partidos seguidos, me muero”.

También citó un duelo europeo para reforzar su punto.

“El partido 5-4 entre Bayern Munich y París Saint Germain en Champions League, lo escuché a Simeone cuestionando por los goles recibidos y coincido con él. Para el público es buenísimo, pero para el entrenador que te hagan cuatro goles es complicado”, explicó.

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Giacone deja claro para quién trabaja

José afirmó que el fútbol siempre dará espacio para el debate, pero que tiene claro cuáles discusiones vale la pena atender.

“Yo no puedo estar en contra de todo el periodismo que dice que yo soy así o asá, que lo digan y está perfecto, los respeto mucho, pero yo trabajo para el Club Sport Herediano y voy a dar el máximo por el equipo”, finalizó.