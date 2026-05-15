Berrinche que hizo Noelia Bermúdez en semifinal de fútbol femenino le dejó una insólita sanción

Cinco jugadoras de Alajuelense fueron duramente castigadas, luego del zafarrancho que se protagonizó el lunes anterior, durante la semifinal del torneo de Clausura femenino.

Este viernes, el medio Just Soccer, especializado en fútbol femenino reveló que la arquera Noelia Bermúdez fue la que la recibió la sanción más significativa, luego de empujar a la escazuceña María Fernanda Figueroa.

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Noelia Bermúdez recibió 8 partidos de sanción, luego de ser expulsada en la semifinal ante Dimas Escazú. Foto: prensa LDA. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

La dura sanción que recibió Noelia

Noe recibió 8 juegos de sanción, seguida por Fabiola Villalobos, con cinco encuentros.

“Las defensoras Gabriela Guillén y María Paula Coto afrontarán cuatro juegos de castigo cada una, mientras que María Paula Arce cumplirá dos compromisos de suspensión.

“Por su parte, la organización sancionó a Dimas Escazú con una multa económica de ₡81.000 y la jugadora escazuceña Fabriela Barrantes fue sancionada con dos juegos”, destaćo el medio.