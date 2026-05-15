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Berrinche que hizo Noelia Bermúdez en semifinal de fútbol femenino le dejó una insólita sanción

Cinco jugadoras de Alajuelense recibieron duras sanciones, luego del altercado que protagonizaron en la semifinal del torneo femenino

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Por Yenci Aguilar Arroyo

Cinco jugadoras de Alajuelense fueron duramente castigadas, luego del zafarrancho que se protagonizó el lunes anterior, durante la semifinal del torneo de Clausura femenino.

Este viernes, el medio Just Soccer, especializado en fútbol femenino reveló que la arquera Noelia Bermúdez fue la que la recibió la sanción más significativa, luego de empujar a la escazuceña María Fernanda Figueroa.

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Noelia Bermúdez vio la tarjeta roja directa en los minutos finales del partido donde se dio la eliminación de Liga Deportiva Alajuelense.
Noelia Bermúdez recibió 8 partidos de sanción, luego de ser expulsada en la semifinal ante Dimas Escazú. Foto: prensa LDA. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

La dura sanción que recibió Noelia

Noe recibió 8 juegos de sanción, seguida por Fabiola Villalobos, con cinco encuentros.

“Las defensoras Gabriela Guillén y María Paula Coto afrontarán cuatro juegos de castigo cada una, mientras que María Paula Arce cumplirá dos compromisos de suspensión.

“Por su parte, la organización sancionó a Dimas Escazú con una multa económica de ₡81.000 y la jugadora escazuceña Fabriela Barrantes fue sancionada con dos juegos”, destaćo el medio.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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