Deportes

VAR dejó en evidencia a Gerald Taylor: así descubrieron el gesto obsceno contra Elías Aguilar

Gerald Taylor, defensor del Deportivo Saprissa fue expulsado en el juego ante Herediano, luego del gesto que le hizo a Elías Aguilar

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo

La Comisión de Arbitraje reveló los audios del VAR, durante el momento en que Gerald Taylor le hizo un gesto obsceno a Elías Aguilar, jugador del Herediano.

El domingo anterior, el defensor limonense fue expulsado, luego de que, el árbitro Juan Gabriel Calderón corroborara que el muchacho le mostrara el dedo del centro al volante florense, una falta de respeto para el futbolista del Team.

Este viernes, se dio a conocer que Taylor fue sancionado con dos partidos y esto fue lo que analizó el VAR, para expulsar al muchacho.

LEA MÁS: Tribunal disciplinario castigó a Gerald Taylor tras su polémica expulsión ante el Herediano

Saprissa vs. Herediano
Gerald Taylor (17) fue sancionado con dos partidos, luego de hacerle un gesto obsceno a Elías Aguilar. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Lo que revelan los audios del VAR

Esta es la conversación con los árbitros de la sala VAR y el central Juan Gabriel Calderón.

-VAR: No hay golpes, no hay nada, todo completo.

-Juan Gabriel: ¿Qué pasó por allá? Steven, Octavio.

-VAR: un momento Juan Gabriel.

-Juan Gabriel: me pareció ver un gesto de Taylor.

LEA MÁS: Periodista de Teletica criticó con dureza a Gerald Taylor por gesto ante Herediano

-VAR: sí correcto, Juan Gabriel. Un momento, dame un momento, por favor. Después de esa situación, el jugador morado...

-Juan Gabriel: el dedo del centro.

-VAR: Correcto lo que dice, nada más dame un momento para verificar. El jugador morado le realiza un gesto obsceno al adversario.

-Tengo dos tomas, que se lo está haciendo al jugador amarillo. El jugador número 17.

-Juan Gabriel lo invito a una revisión en campo, por una posible tarjeta roja.

LA TEJA
La Teja
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
SaprissaFútbol de Costa RicaGerald Taylor
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.