VAR dejó en evidencia a Gerald Taylor: así descubrieron el gesto obsceno contra Elías Aguilar

La Comisión de Arbitraje reveló los audios del VAR, durante el momento en que Gerald Taylor le hizo un gesto obsceno a Elías Aguilar, jugador del Herediano.

El domingo anterior, el defensor limonense fue expulsado, luego de que, el árbitro Juan Gabriel Calderón corroborara que el muchacho le mostrara el dedo del centro al volante florense, una falta de respeto para el futbolista del Team.

Este viernes, se dio a conocer que Taylor fue sancionado con dos partidos y esto fue lo que analizó el VAR, para expulsar al muchacho.

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Gerald Taylor (17) fue sancionado con dos partidos, luego de hacerle un gesto obsceno a Elías Aguilar. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Lo que revelan los audios del VAR

Esta es la conversación con los árbitros de la sala VAR y el central Juan Gabriel Calderón.

-VAR: No hay golpes, no hay nada, todo completo.

-Juan Gabriel: ¿Qué pasó por allá? Steven, Octavio.

-VAR: un momento Juan Gabriel.

-Juan Gabriel: me pareció ver un gesto de Taylor.

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-VAR: sí correcto, Juan Gabriel. Un momento, dame un momento, por favor. Después de esa situación, el jugador morado...

-Juan Gabriel: el dedo del centro.

-VAR: Correcto lo que dice, nada más dame un momento para verificar. El jugador morado le realiza un gesto obsceno al adversario.

-Tengo dos tomas, que se lo está haciendo al jugador amarillo. El jugador número 17.

-Juan Gabriel lo invito a una revisión en campo, por una posible tarjeta roja.