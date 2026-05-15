Periodista de Teletica criticó con dureza a Gerald Taylor por gesto ante Herediano

La insólita expulsión del defensor del Saprissa, Gerald Taylor, no pasó desapercibida en el entorno futbolero y un periodista de Teletica le tiró con todo al jugador morado.

El periodista Juan Carlos Solano recurrió a sus redes sociales para condenar el accionar de Gerald, quien le hizo un gesto obsceno al volante del Herediano Elías Aguilar y se ganó la tarjeta roja directa.

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Gerald Taylor fue expulsado en el juego entre Saprissa y Herediano. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El comentario de Juan Carlos Solano

Solano, quien labora en TD Más, cuestionó la actitud del jugador de la S.

“Ser profesional no es solo serlo, hay que parecerlo, por eso cada vez estamos más lejos del alto rendimiento”, afirmó el comunicador.

Este jueves, el Saprissa informó que al jugador le impusieron una multa económica.