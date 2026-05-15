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Periodista de Teletica criticó con dureza a Gerald Taylor por gesto ante Herediano

Un periodista de Teletica no se guardó nada y le tiró con todo a Gerald Taylor, quien fue expulsado por hacerle un gesto obsceno a Elías Aguilar

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Por Yenci Aguilar Arroyo

La insólita expulsión del defensor del Saprissa, Gerald Taylor, no pasó desapercibida en el entorno futbolero y un periodista de Teletica le tiró con todo al jugador morado.

El periodista Juan Carlos Solano recurrió a sus redes sociales para condenar el accionar de Gerald, quien le hizo un gesto obsceno al volante del Herediano Elías Aguilar y se ganó la tarjeta roja directa.

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Saprissa vs. Herediano
Gerald Taylor fue expulsado en el juego entre Saprissa y Herediano. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El comentario de Juan Carlos Solano

Solano, quien labora en TD Más, cuestionó la actitud del jugador de la S.

“Ser profesional no es solo serlo, hay que parecerlo, por eso cada vez estamos más lejos del alto rendimiento”, afirmó el comunicador.

Este jueves, el Saprissa informó que al jugador le impusieron una multa económica.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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