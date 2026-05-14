Saprissa toma fuerte decisión con Gerald Taylor tras insólita expulsión ante Herediano

El gesto obsceno de Gerald Taylor a Elías Aguilar, en la final entre Saprissa y Herediano, le costará muy caro al morado.

La acción del saprissista provocó la intervención del VAR y una roja directa, la cual lo dejará fuera del partido de vuelta entre el Team y el Monstruo.

Este jueves, la institución tibaseña anunció su postura y el castigo que el propio club le impuso.

Saprissa tomó una decisión con Gerald Taylor tras expulsión.

“El Deportivo Saprissa informa que se aplicaron medidas disciplinarias económicas al jugador Gerald Taylor, luego de su expulsión durante la final de ida del campeonato nacional.

“La institución desaprueba de manera categórica la conducta mostrada por el futbolista hacia un rival, ya que no representa los principios y valores que promueve el club dentro y fuera del terreno”, informó el equipo por medio de un comunicado.

Además, la S destacó que respetará y acatará las resoluciones disciplinarias que correspondan y continuará brindando acompañamiento integral al jugador, con el objetivo de fortalecer su desarrollo profesional y personal.

“Entendemos el fútbol como un espectáculo de alta competencia, pero también como una plataforma de formación, respeto y ejemplo para miles de aficionados, niños y jóvenes”, agregó.

Saprissa venció con un 2-1 a Herediano y ahora se preparan para enfrentarse nuevamente el próximo sábado a las 8 p.m., en el Carlos Alvarado.