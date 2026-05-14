Así calificó el presidente de Saprissa la insólita expulsión de Gerald Taylor

La expulsión de Gerald Taylor en la final entre Saprissa y Herediano sigue dando de qué hablar. El lateral morado vio la tarjeta roja luego de realizar un gesto obsceno contra Elías Aguilar, situación que provocó una fuerte reacción entre aficionados y dirigentes tibaseños.

Aunque Saprissa logró imponerse 2-1 en la Cueva, la acción de Taylor generó gran molestia dentro del entorno morado debido a que dejó al equipo con 10 hombres durante gran parte del segundo tiempo, en el partido más importante del torneo.

La jugada ocurrió al inicio de la etapa complementaria, cuando el futbolista perdió el control y le mostró el dedo del medio a Aguilar. El VAR revisó la acción y el árbitro no dudó en expulsarlo por conducta antideportiva.

Gerald Taylor fue expulsado tras realizar un gesto obsceno contra Elías Aguilar. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Artavia no se guardó nada

Este jueves, el presidente morado Roberto Artavia se refirió públicamente a lo sucedido mediante su cuenta de X, donde dejó claro su descontento por la situación.

“Está claro que dar ventajas innecesarias en una final es inaceptable”, escribió el jerarca saprissista.

Sin embargo, también destacó la actitud del equipo tras quedarse con un hombre menos.

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“Igual hay que destacar el planteamiento táctico y el esfuerzo del equipo y cada uno de sus integrantes que, con 10 hombres por 40 minutos, nos permite llegar con ventaja a Santa Bárbara”, añadió.

Roberto Artavia calificó como inaceptable dar ventajas en una final. (Marvin Caravaca)

Saprissa llegará con presión a la vuelta

Artavia también aprovechó para agradecer el apoyo de la afición morada durante el encuentro en Tibás.

“Y nuevamente la energía de la Cueva, a partir del apoyo incansable e incondicional de la Ultra, del espectáculo creativo de Cultura Saprissa y de una afición metida de lleno en el partido, termina haciendo diferencia para nuestro equipo”, publicó.

Ahora Saprissa deberá visitar el estadio Carlos Alvarado con un gol de ventaja, pero bajo mucha presión y con la ausencia de Gerald Taylor para el juego decisivo.