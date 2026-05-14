Dany Carvajal le envía un contundente mensaje a Taylor tras su expulsión

El portero de Herediano, Dany Carvajal, no podía creer lo que pasó con la roja de Gerald Taylor y aprovechó para mandarle un mensaje al tibaseño.

En los inicios de la segunda mitad, en una jugada con Elías Aguilar, el morado le hizo un gesto indebido que provocó la intervención del VAR para que se terminara castigando a Taylor.

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Juan Gabriel Calderón no tuvo que ver mucho la repetición en el VAR y le sacó la roja de inmediato, algo que dejó sorprendido al portero de Herediano.

Dany Carvajal no se dio cuenta en el momento de la razón de la expulsión. (La Nación/Fotografía: Mayela López)

“No sé cuantos años tenga Taylor pero creo que por ahí le pasó factura la juventud, no sé la edad, yo nunca había visto una expulsión así. De hecho, no sabía por qué lo habían expulsado hasta que me contaron, la verdad es que va a aprender de esto, ya que es un muchacho muy joven” afirmó Carvajal ante la consulta de La Teja.

Herediano pierde a Gerald Taylor para la vuelta de la final

Al ser una roja directa, el jugador se perderá la vuelta de la final en el estadio Carlos Alvarado sumado a mínimo la ida de la gran final en caso de que haya dicha instancia.

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Herediano cayó 2-1 en el Ricardo Saprissa pero ahora buscará la remontada este sábado en su estadio a las 8 de la noche para alcanzar la estrella 32 en el que necesitan ganar por dos tantos para sentenciar el cetro o hacerlo por uno para irse a tiempos extras y eventualmente penales, de lo contrario con cualquier empate o derrota contra el Monstruo se jugarán dos partidos más para definir al nuevo campeón nacional.