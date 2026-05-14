José Giacone tiró una frase muy contudente a los que dan por menos a Herediano en la final

José Giacone tiene confianza en la remontada del Herediano. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

José Giacone, entrenador del Herediano, fue muy sincero y directo cuando le consultaron el estado en el que quedó la serie ante Saprissa, tras caer 2-1 en el juego de ida de la final del Clausura 2026.

Giacone mantiene la fe en la remontada

Para el técnico florense, el asunto sigue completamente abierto y por lo que vio en la cancha en el estadio morado, se siente con confianza de darle vuelta.

“La serie está abierta, perdimos, pero la serie está abierta, es un gol de diferencia. Saprissa va ganando, intentamos en el segundo tiempo, no fuimos claros, no tuvimos la puntada final y por una cosa, virtudes del rival, o porque no estuvimos finos, no logramos el empate. Está abierto esto y hay que ir al Carlos Alvarado”.

“Hay que estar tranquilos, el equipo hizo un buen trabajo, faltan 90 minutos y ahí haremos todo para darle vuelta al marcador”, destacó.

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El cambio táctico que sorprendió

Muchos se vieron sorprendidos al ver el esquema y estilo que aplicaron los rojiamarillos en la Cueva, pues se fueron en la finta de que sería un esquema defensivo igual que en las semifinales ante el Cartaginés.

“La estrategia fue lo que elaboramos en la semana, Saprissa tiene ciertas características y por eso el cambio. La estrategia está para ser usada. Nos anotaron en pelota parada y en un contragolpe”.

“Mantuvimos el formato en todo el partido, no tengo un reproche. Lo que marca eso es el resultado, pero el análisis que hago del partido, en lo estratégico y lo táctico, salvo los diez minutos de pasividad, el equipo se comportó bien”, indicó.

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Lo que le faltó al Herediano

Giacone, además, dijo puntualmente en qué siente que su equipo falló este miércoles.

“Faltó ese último pase, tal vez ahí no finalizamos bien. Dominamos el terreno, pero no pudimos lastimar, con remates de media distancia, centros o un cabezazo en el área.

“Hubo llegadas, pero no pudimos concretar, no estuvimos finos en eso y tenemos que mejorar para el próximo partido”, añadió.