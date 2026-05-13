Torneo Nacional

En ESPN picaron con sus pronósticos para la final entre Saprissa y Herediano este miércoles

En ESPN dieron sus pronósticos sobre lo que podría pasar en el estadio Saprissa entre el Monstruo y el Herediano

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Por Sergio Alvarado
Partido Saprissa vs Herediano.
Herediano y Saprissa se enfrentarán este miércoles en Tibás. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Saprissa y Herediano disputarán este miércoles a las 8 p. m. el primer partido de la final del Clausura 2026, juego que eleva muchos pronósticos y apuestas en general.

En el programa Equipo F de ESPN, sus periodistas se animaron a dar su vaticinio en el que dieron como gran favorito en su casa a los morados.

Entre cuatro reporteros, tres apostaron por la victoria de los tibaseños. El costarricense Daniel Murillo, la panameña Melissa Gallegos y la hondureña Georgina Hernández.

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El salvadoreño Mauricio Rivas indicó que los rojiamarillos sacarán el empate y fue más allá al decir que ganarán el próximo sábado en el estadio Carlos Alvarado y serán monarcas.

Si los florenses ganan la serie, alzarán su corona 32, pero si lo hicieran los tibaseños, forzarían a jugar dos partidos más como ganadores de la segunda ronda para disputar una gran final con el cetro en juego.

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Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

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