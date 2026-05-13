Fernán Faerron dice que hará contra quienes amenazaron a su esposa e hija y ofrece disculpas

Fernán Faerron reveló que están analizando emprender acciones legales contra las personas que lanzaron ofensas hacia su esposa e hija, el sábado anterior, en el juego entre Herediano y Cartaginés.

A través de su cuenta de Instagram, el defensor brumoso se disculpó con tres personas, quienes, aparentemente, habrían amenazado de muerte a Laura Ortega y a la pequeña Elisa, y pidió no normalizar este tipo de conductas.

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Fernán Faerron analiza emprender acciones legales contra quienes ofendieron a su esposa e hija. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El comunicado de Fernán Faerron

“Gracias a la investigación realizada, se logró identificar con nombre y apellidos a la persona responsable de las amenazas y actualmente estamos evaluando iniciar el proceso legal correspondiente.

“También quiero aclarar públicamente que Alejandro Alvarado, Kendall Rodríguez y Gabriel Chacón no tuvieron participación en las amenazas realizadas, a quienes les agradezco haber aclarado la situación, lo que nos permite tener mejores detalles sobre los verdaderos responsables. Ofrezco disculpas, pero entendiendo por qué se vieron involucrados.

“Aprovecho también para hacer un llamado a todos: si ven o escuchan este tipo de amenazas o conductas, es importante denunciarlas y no normalizarlas. Que esto sirva de ejemplo de cómo, por no señalar las cosas a tiempo, terminan pagando justos por pecadores.

“También es importante tener cuidado con quién nos rodeamos y las acciones que permitimos dentro de nuestros propios grupos. Muchas gracias a todos por los mensajes de apoyo y aliento. Bendiciones”.