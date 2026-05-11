“Es una línea que no se debe cruzar”: Laura Ortega hará esto tras ataques de aficionados heredianos a su bebé

Laura Ortega habló con La Teja tras los ataques recibidos en redes. (Instagram/Instagram)

La polémica que se armó tras el partido entre Herediano y Cartaginés sigue dando de qué hablar, pero esta vez con una postura mucho más firme por parte de Laura Ortega (esposa de Fernán Faerron).

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La modelo conversó con La Teja y dejó claro que no se trata solo de comentarios de fútbol, sino de algo mucho más delicado: ataques que involucraron directamente a su familia, incluyendo a su bebé conocida como la Pelotuki.

“Hay líneas que no se deben cruzar”

Ortega fue contundente al explicar cómo vivió la situación, dejando claro que lo ocurrido no fue para nada sencillo.

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“Como mamá, por supuesto que no fue una situación agradable. Se sabe que el fútbol despierta muchas emociones y pasiones, pero cuando los comentarios dejan de ser sobre deporte y se vuelven contra la familia, especialmente contra una bebé, es una línea que no se debe cruzar”, expresó.

Además, insistió en que este tipo de comportamientos no se pueden justificar bajo ninguna circunstancia.

“Tampoco creo que este tipo de actitudes deban normalizarse o justificarse”, añadió.

La tomó por sorpresa

La modelo también reconoció que todo esto la agarró fuera de base, sobre todo por el respeto que siempre han mostrado hacia la afición.

“La verdad sí me tomó por sorpresa. Tanto mi esposo como yo siempre hemos expresado respeto hacia la afición herediana, por eso no esperábamos comentarios tan severos y agresivos, mucho menos dirigidos hacia nuestra familia”, comentó.

Su esposo, el futbolista Fernán Faerron, ya había dado a conocer los insultos recibidos tras el encuentro, lo que encendió aún más la discusión en redes.

Agradecida, pero firme

La modelo defendió a su familia, especialmente a su bebé, tras los insultos. (Instagram/Instagram)

La modelo defendió a su familia, especialmente a su bebé, tras los insultos. (Tomada de redes sociales /Tomada de redes sociales)

A pesar del mal momento, Ortega aseguró que han tratado de manejar la situación con calma y que el apoyo de la gente ha sido clave.

“Hemos manejado la situación con mucha tranquilidad y también estamos muy agradecidos por el apoyo y los mensajes que hemos recibido”, dijo.

Sin embargo, también dejó claro que esto va más allá de un simple comentario en redes.

“El fútbol y el deporte en general deberían unir, emocionar y generar pasión sana, nunca convertirse en un espacio para amenazas o ataques hacia una familia”, señaló.

Analiza acciones legales

Finalmente, Ortega fue directa cuando le consultamos si tomarían acciones legales.

“Por ahora estamos analizando la situación con la seriedad que corresponde. Más allá de una disculpa, creemos importante que exista conciencia de que este tipo de acciones sí tienen consecuencias y no deberían repetirse ni normalizarse”, concluyó.

Lo que ocurrió

Todo se desató tras el partido entre Herediano y Cartaginés, cuando Faerron denunció públicamente que desde las graderías recibió insultos, incluso algunos dirigidos hacia su pequeña hija.

Horas después, un aficionado identificado como Emmanuel Camacho publicó un mensaje en redes en el que ofreció disculpas por lo ocurrido durante el juego. Aseguró que se dijeron comentarios “inapropiados y violentos” hacia la familia del jugador, aunque aclaró que él no fue quien los dijo directamente, pero sí formaba parte del grupo.

Sin embargo, la situación no quedó ahí. La modelo Laura Ortega compartió un video en el que evidenció mensajes anteriores del mismo aficionado, en los que antes felicitaba a Faerron cuando jugaba con Herediano, pero tras el partido el tono cambió por completo y se habrían enviado mensajes ofensivos.

Molesta por lo sucedido, Ortega le pidió que diera la cara, especialmente por los comentarios dirigidos hacia su hija, y también solicitó ayuda a sus seguidores para recopilar pruebas de lo ocurrido en el estadio.

Ante la polémica, el Club Sport Herediano reaccionó con un comunicado en el que rechazó cualquier tipo de violencia verbal y anunció que abrirá una investigación para esclarecer los hechos. Además, hizo un llamado a cada uno de los aficionados para denunciar este tipo de conductas y recordó que el fútbol debe vivirse con pasión, pero siempre con bases de respeto.