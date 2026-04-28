Laura Ortega muestra con orgullo un talento de Fernán Faerron

La modelo Laura Ortega mostró con orgullo un talento que tiene su esposo, el defensor del Club Sport Cartaginés Fernán Faerron.

En sus redes sociales, la guapa no escatima cuando cuenta que el jugador brumoso se la juega como los grandes cuando se trata de peinar a la pequeña Elisa, la hija del futbolista.

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Laura Ortega muestra con orgullo los peinados que Fernán Faerron le hace a Elisa, la hermosa hija del futbolista. Foto: Instagram Laura Ortega. (Foto: Instagram Laura Ortega. /Foto: Instagram Laura Ortega.)

Hermosa

Fernán dedica una gran cantidad de minutos para inspirarse y dejar como una princesa a la Pelotiqui, la hermosa bebita de la pareja.

“Un día más, con los peinados espectaculares de papá”, publicó Laura en sus redes sociales, mientras muestra a la pequeña, caminando del lado de su papá,