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Laura Ortega muestra con orgullo un talento de Fernán Faerron

La modelo Laura Ortega está casada con el jugador del Cartaginés Fernán Faerron

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Por Yenci Aguilar Arroyo

La modelo Laura Ortega mostró con orgullo un talento que tiene su esposo, el defensor del Club Sport Cartaginés Fernán Faerron.

En sus redes sociales, la guapa no escatima cuando cuenta que el jugador brumoso se la juega como los grandes cuando se trata de peinar a la pequeña Elisa, la hija del futbolista.

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Laura Ortega
Laura Ortega muestra con orgullo los peinados que Fernán Faerron le hace a Elisa, la hermosa hija del futbolista. Foto: Instagram Laura Ortega. (Foto: Instagram Laura Ortega. /Foto: Instagram Laura Ortega.)

Hermosa

Fernán dedica una gran cantidad de minutos para inspirarse y dejar como una princesa a la Pelotiqui, la hermosa bebita de la pareja.

“Un día más, con los peinados espectaculares de papá”, publicó Laura en sus redes sociales, mientras muestra a la pequeña, caminando del lado de su papá,

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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