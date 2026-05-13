Herediano podría colocar una joyita en el extranjero pronto, ¿de qué depende?

Gabriel Sibaja tiene 17 años y ya despierta interés en el fútbol internacional. (Jose Cordero/José Cordero)

El Herediano podría colocar en el extranjero a una de sus más grandes promesas, el extremo Gabriel Sibaja, uno de los futbolistas menores a los que les dio más rodaje.

El muchacho de 17 años es el juvenil con más minutos en el cuadro rojiamarillo este semestre; jugó 10 partidos, todos como titular, y sumó 654 minutos.

El buen rendimiento del muchacho hizo que a nivel internacional despertara interés, confirmó a La Teja Anderson Andrade, representante del jugador.

Según el brasileño, las opciones para colocar al muchacho son reales, aunque por ahora tienen el asunto en segundo plano, pues están concentrados en la final ante Saprissa.

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Andrade comentó que tampoco se quieren apresurar a colocarlo afuera; sin embargo, es algo que debe discutir con Jafet Soto y el cuadro florense.

“La verdad es que sí, con Gabriel tenemos opciones reales e interés de llevarlo afuera, pero algo que tengo es que respeto mucho a los clubes con los que trabajo; hay que ser ético y saber manejar estos temas.

“Yo tengo muy buena relación con Jafet Soto, hemos estado conversando y esperando cuál es el momento ideal para una salida. El chico, como yo le digo a la gente, tiene solo 17 años, aún no llega a 18 y todavía no puede salir. Hay que tomarlo con paciencia y esperar a ver cómo se manejan las cosas”, indicó.

El Mundial Sub-17 lo puso en el radar

Anderson contó que el interés y los visores le echaron el ojo desde que disputó el Mundial Sub-17 en noviembre del año pasado y que, tras el torneo que hizo, consolidó su nivel.

“En el proceso con Gabriel he hablado con él de que no se desespere; todavía está muy joven, podemos mejorar todavía muchas cosas. Algunos dirían que mandarlo afuera de una vez para que se termine de formar afuera, pero hay que analizar muy bien dónde va.

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¿Salida inmediata o formación en Costa Rica?

“Muchos dirán que lo vamos a sacar rápido y que afuera se forma, pero, ¿y el trabajo que se puede y debe hacer acá todavía? Mantenerlo acá uno o dos torneos más depende mucho de si se va a un equipo normal y mejor se forme acá, pero si va a un equipo formador, podría ser ahí recomendable que salga ya", comentó.

Hace unos días, Jafet Soto confesó que Gabriel podría salir pronto y que es una opción completamente real.