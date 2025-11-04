Esta fue la emotiva descripción que hizo la mamá del mejor jugador de Costa Rica en el Mundial sub 17

Gabriel Sibaja demostró este lunes su calidad y talento en el debut de Costa Rica ante Emiratos Árabes Unidos, en el Mundial Sub-17 de Catar, dejando una gran impresión para quienes aún no lo conocían.

El joven de 16 años fue elegido por la FIFA como el jugador del partido, gracias a su buen toque con la pelota, su desequilibrio por las bandas y su juego pícaro, que lo destacó entre los mejores de la Tricolor.

De Saprissa a Herediano, un cambio que dio de qué hablar

Gabriel Sibaja fue declarado jugador del partido en el mundial sub-17 (La Nación/Fotografía: Fedefutbol)

El extremo costarricense ha estado en boca de todos en los últimos días tras su traspaso del Saprissa al Herediano, movimiento que se realizó junto con su hermano gemelo, Emmanuel Sibaja.

“Primero que todo, quiero darle las gracias a Dios, la honra y gloria a Él, que sin Él no sería posible, y a mis compañeros, porque esto también fue gracias al esfuerzo y trabajo de ellos. Muy emocionado y feliz, cualquier jugador quisiera ganar este premio”, comentó el muchacho en declaraciones difundidas por la Fedefútbol al acabar el partido.

Orgullo familiar desde Heredia

Desde su casa en Heredia, sus padres, don Jorge y doña Marcela, llenos de orgullo, vivieron el partido con lágrimas y emoción.

Gabriel Sibaja demostró mucha calidad en el debut de Costa Rica ante Emiratos Árabes Unidos. (La Nación/Fotografía: Fedefutbol)

“El sentimiento es indescriptible. Ver que este sueño hecho realidad viene de cuatro años atrás, que Dios le haya permitido llegar a un mundial, que es el sueño que Gabriel siempre ha tenido y por el que se esforzó durante todo este tiempo... No ha sido fácil, pero Dios le dio la oportunidad de representar al país y, aún más, ser el mejor jugador del partido.

“Él es un muchacho humilde, muy extrovertido, lleno de energía. Es quien nos da la alegría en la casa por ser vivaz y solidario. Ese es Gabriel: ama y se apasiona por lo que hace; tiene muy claro lo que quiere llegar a ser, incluyendo, claro, a su hermano Emmanuel. Somos una familia de fútbol y venimos apoyándolos con la ayuda de Dios”, expresó doña Marcela.

Su juego recuerda a un brasileño

Gabriel Sibaja (izquierda) ha sido muy aconsejado por Anderson Andrade. (Cortesía Anderson Andrade/Cortesía Anderson Andrade.)

El brasileño Anderson Andrade, exjugador de Alajuelense y Herediano, y actual agente de Gabriel, habló sobre las virtudes futbolísticas del joven.

“Lo que vimos de él es su esencia, ese es su fútbol. Me encanta cómo juega, porque me recuerda a Brasil. Siempre le digo que parece un brasileño jugando, porque es encarador, picante y agresivo al atacar, con mucho corazón y coraje al defender. Hemos trabajado en su parte mental y ya se ven los resultados”, señaló.

El sudamericano comentó que no se ve ni actúa como un simple representante, sino como un mentor, una guía y una persona que los oriente integralmente.

“Ya se le nota más manejo del partido y del balón, de los tiempos. Para mí, es un jugador muy incisivo en el uno contra uno, algo lo que los brasileños tenemos como sello. Ese es uno de sus puntos fuertes, y en él se nota”, agregó.