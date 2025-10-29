Esta sería la razón por la que los gemelos Sibaja dejaron el Saprissa para marcharse al Herediano

La salida de Gabriel y Emmanuel Sibaja del Deportivo Saprissa dejó muchas preguntas en el aire sobre los motivos que llevaron a los chicos a dejar el club tibaseño y buscar nuevas oportunidades deportivas.

Este martes, Erick Lonis, presidente del Comité Deportivo del Saprissa, explicó que la institución sí les hizo una oferta y que incluso hubo conversaciones con los padres de los futbolistas, pero que finalmente la familia decidió tomar otro camino.

Los motivos de la salida

Según supo La Teja, los muchachos no quedaron satisfechos con las condiciones ofrecidas por el equipo morado. Una fuente cercana señaló que la idea inicial era retener a ambos gemelos, pero en Tibás solo estaban interesados en mantener a Gabriel.

Gabriel Sibaja es parte de la Selección sub-17 y ahora pasó al Herediano tras dejar Saprissa. (Prensa Fedefútbol/Prensa Fedefútbol)

En un principio, a los padres se les habría indicado que el interés era por los dos, sin embargo, finalmente solo se ofreció contrato a Gabriel, quien además está convocado al Mundial Sub-17 que iniciará en los próximos días. Ese detalle habría sido el principal punto de discordia.

Lonis aclara la postura del club

La Teja le consultó a Lonis sobre esta situación y nos indicó que en efecto la prioridad estaba en Gabriel, pero afirma desconocer quién le dijo a la familia que se dejarían a ambos.

“Nosotros en principio le estábamos dando prioridad a los jugadores que iban al mundial, pero después todos siguen bajo el mismo cuidado y posiblemente a otros les vamos a a hacer mejoras, pero nuestra prioridad es los que iban al mundial, por un tema de presupuesto y prontitud, son dos jugadores distintos por más gemelos que sean”, explicó.

Erick Lonis afirmó que el interés de Saprissa primero era manter a los seleccionados que estarían en el mundial sub-17. (JOHN DURAN/John Durán)

Erick agregó que él no estuvo en la reunión con los papás de los chicos, por lo que no tiene exactamente el detalle qué se habló ese día, pero que la prioridad era mantener a Gabriel.

“Al final es una decisión que tomó la familia y se respeta, son buenos muchachos y buenos jugadores y esperamos que les vaya bien en su carrera”, agregó.

Los muchachos son de Heredia, entonces la opción del Herediano era aún más interesante por esa cercanía.