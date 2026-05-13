Dos periodistas se enfrentan por el estilo de José Giacone y un Herediano que divide opiniones

José Giacone defiende un estilo de juego que lo tiene a solo dos partidos del título con Herediano. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Uno de los puntos de más debate en este momento en el fútbol costarricense es sobre el estilo de juego que tiene al Herediano a solo dos partidos de ser campeón nacional.

El enfrentamiento es claro, por un lado están los que defienden la efectividad y resultados que le han dado a los florenses el método aplicado por José Giacone y si les da el título, no hay nada que reclamarle.

Por su parte, están los que no comulgan con lo que califican como un estilo muy defensivo, que le aporta poco al fútbol y que aseguran el Team está para más que eso.

José Pablo Alfaro, periodista en espacios de Tigo Sports y YouTube y Fabián Zumbado, comunicador abiertamente florense, han defendido públicamente sus puntos y La Teja habló con ellos para que cada uno explique por qué están a favor y en contra.

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El resultado pesa más que cualquier forma

Fabián Zumbado defiende el estilo de José Giacone y Herediano. (Alonso Tenorio)

Zumbado defiende que mientras el plan le dé resultado a Giacone, no tiene por qué cambiarlo por darle “gusto” a quienes se quejan solo por su idea de fútbol.

“Es efectivo, fue líder general, está en la final de segunda ronda y tiene derecho de jugar una gran final si fuera necesario y se hizo así, porque por supuesto pesa más el resultado que las formas.

Usted le pregunta a la Liga de Carevic que jugaba lindísimo, ¿qué prefieren? ¿Quedarse con eso o haber sido campeones? Yo defiendo lo que ha hecho Giacone hasta el momento porque los resultados lo avalan y eso es lo que manda", comentó.

Fabián compró el argumento que dio Giacone en su conferencia del lunes, sobre que si la Selección de Costa Rica hubiera jugado así, tal vez otro gallo hubiera cantado.

“De pronto si la Sele hubiera usado esa táctica, estaría en el Mundial y todo el mundo estaría contento por eso, sin decir nada.

“A mí lo que me llama la atención es que defienden lo hecho por Amarini Villatoro con Cartaginés e hicieron un tiro a marco en el Carlos Alvarado, pero eso sí está bien. Era el obligado para ir por el partido, hizo un tiro a marco y al que señalan es a Giacone. A los que no les gusta es problema de ellos, posiblemente porque su equipo ya está eliminado”.

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La crítica: Herediano puede ofrecer mucho más

José Pablo Alfaro es crítico del estilo de José Giacone y Herediano.

Alfaro fue enfático en que no tiene nada contra el Team ni Giacone, sino que más bien le parece que tiene tan buen equipo, que podría apostar por algo más.

“El debate nace por la manera de ver el fútbol de cada persona, yo creo que por la calidad de Herediano y su planilla, y las debilidades que tenía el último rival, que llegó a esta fase sin delanteros de peso, Herediano podía ganar jugando mucho mejor.

“Al leer a los heredianos, da la impresión de que creen que yo estoy cuestionando al club en sí, cuando la realidad es que no, yo es que sinceramente creo que con esta planilla podían sacar la serie ante Cartaginés de otras formas”, indicó.

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José Pablo fue claro en que no se puede confundir el ser conservador con una postura así.

“Para los que afirman que ser conservador no es malo, soy muy respetuoso, pero esta serie sobrepasó el nivel de conservador una gradita más y se volvió una forma ultradefensiva, que sobrepasa la línea en la que deja de dar calidad de juego con tal de buscar un resultado”.

“Ganar un título bajo este esquema puede ser válido, pero no justo para el aficionado. Si usted tiene argumentos para hacerlo de otra forma, usted debe ofrecerlos. Soy honesto y respeto en que los números de Giacone de goles en contra son muy buenos, pero lo de la serie ante Cartaginés rebasó los límites y no calza con lo que es la historia del club”.