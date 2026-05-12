¿A qué hora y por cuál canal ver la final de ida entre Saprissa y Herediano este miércoles?

Saprissa y Herediano se enfrentarán este miércoles en el partido de ida de la final de segunda fase del Clausura 2026, en un duelo que promete emociones de principio a fin.

El conjunto morado llega motivado luego de eliminar a Liberia en la ronda anterior, cortando además una destacada racha de victorias del cuadro guanacasteco. Saprissa buscará aprovechar su condición de local para tomar ventaja en la serie.

Por su parte, Herediano se perfila como uno de los favoritos al título tras finalizar como líder de la fase regular y dejar en el camino a Cartaginés en semifinales. Los florenses intentarán sacar un resultado positivo en Tibás para definir la serie en casa.

Saprissa y Herediano disputan el torneo de clausura (Creada con IA/Chatgpt)

Un duelo con ambiente de final

El enfrentamiento entre morados y rojiamarillos ha ganado protagonismo en los últimos torneos, convirtiéndose en uno de los partidos más atractivos del fútbol costarricense.

La expectativa entre los aficionados es alta debido al buen momento que atraviesan ambos equipos. Saprissa intentará imponer su experiencia en finales, mientras que Herediano buscará confirmar el sólido rendimiento que mostró durante toda la temporada.

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Hora y canal del partido

El juego de ida entre Saprissa y Herediano está programado para este miércoles a las 8 p. m. en el estadio Ricardo Saprissa. El encuentro se podrá seguir en vivo por la señal de FUTV.