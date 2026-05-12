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¿A qué hora y por cuál canal ver la final de ida entre Saprissa y Herediano este miércoles?

Saprissa y Herediano disputarán este miércoles el primer duelo de la final del campeonato nacional en el estadio Ricardo Saprissa

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Por Hillary Chinchilla Marín

Saprissa y Herediano se enfrentarán este miércoles en el partido de ida de la final de segunda fase del Clausura 2026, en un duelo que promete emociones de principio a fin.

El conjunto morado llega motivado luego de eliminar a Liberia en la ronda anterior, cortando además una destacada racha de victorias del cuadro guanacasteco. Saprissa buscará aprovechar su condición de local para tomar ventaja en la serie.

Por su parte, Herediano se perfila como uno de los favoritos al título tras finalizar como líder de la fase regular y dejar en el camino a Cartaginés en semifinales. Los florenses intentarán sacar un resultado positivo en Tibás para definir la serie en casa.

Saprissa y Herediano se enfrentan en el partido más atractivo de la jornada 2.
Saprissa y Herediano disputan el torneo de clausura (Creada con IA/Chatgpt)

Un duelo con ambiente de final

El enfrentamiento entre morados y rojiamarillos ha ganado protagonismo en los últimos torneos, convirtiéndose en uno de los partidos más atractivos del fútbol costarricense.

La expectativa entre los aficionados es alta debido al buen momento que atraviesan ambos equipos. Saprissa intentará imponer su experiencia en finales, mientras que Herediano buscará confirmar el sólido rendimiento que mostró durante toda la temporada.

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Hora y canal del partido

El juego de ida entre Saprissa y Herediano está programado para este miércoles a las 8 p. m. en el estadio Ricardo Saprissa. El encuentro se podrá seguir en vivo por la señal de FUTV.

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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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