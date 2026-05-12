Hernán Medford sorprendió al hablar de esta forma sobre el estilo de José Giacone en el Herediano

Hernán Medford, técnico del Deportivo Saprissa, se refirió al estilo de juego de José Giacone, su homólogo del Herediano.

En los últimos días se ha hablado de la manera en que el entrenador del cuadro florense acomoda sus partidos, una estrategia cuestionada por algunos, pero que le ha dado resultado.

Medford conversó con los medios, previo al juego de ida de la fase final entre Saprissa y Herediano, que será este miércoles, a las 8 p. m.

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Hernán Medford sorprendió cuando le preguntaron por el estilo de juego de José Giacone. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

No importa el estilo

—Se ha estado hablando mucho de la forma de jugar de Herediano. ¿Eso lo puede inquietar, le genera algo o no le incomoda en nada cómo juegue el rival una final, partiendo de que ustedes van a buscar meter goles?

Es que cada entrenador tiene derecho a jugar como sea; es que yo no sé por qué algunos periodistas se atreven a criticar la forma de un entrenador si es efectivo. No entiendo a veces. Y esto es de gusto; respeten mientras que tengan sus resultados.

¿Cuál es el problema? El fútbol es de gusto. Lo que tienes que hacer es respetar la forma en que cada entrenador juegue, que al final lo que importa en una final son los resultados, ¿verdad? Qué dichoso que nosotros los entrenadores de fútbol nos respetamos y aceptamos como juega cada quien.

Mientras dé resultado, la forma de jugar de cada entrenador es algo de respetar. Y así de simple, y si hay algunos a los que no les gusta la forma de jugar de un equipo, diay, cada quien con sus pensamientos, también se les respeta.

—¿Cree usted que el echarse para atrás puede ser perjudicial para nuestro fútbol?

Yo no lo veo tanto en las formas, porque me estás hablando de un equipo defensivo. Cuando hablamos de un equipo, lo que nos hace diferencia con el fútbol de afuera es la intensidad. No importa si usted juega línea de cuatro o línea de tres, no importa si usted presiona arriba, o si usted hace bloque.

Al final, lo que se está buscando es un resultado; al final es que usted estudia al rival y usted para su equipo como ve al rival. Hay cosas que nos llevan ventaja los de afuera. Yo he visto al Real Madrid y al Barcelona con diez jugadores defendiendo dentro del área.

Entonces, esa no es la parte que nos hace la diferencia; lo que nos hace la diferencia es la intensidad, es la formación. Hay muchas cositas, pero en el parado en equipo no veo que esa sea la diferencia a nivel internacional.

No sé qué tiene que ver si usted se defiende. Yo he visto europeos defendiéndose atrás todos y ganando una Champions. He visto a Grecia jugando todos defensivos y ganando una Eurocopa. He visto a un París que le gusta presionar arriba y está a punto de ganar la Champions. Pero es decir, la forma no, para mí esa no es la diferencia.